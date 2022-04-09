أسهل طريقة لتحضير صوص الرانش اللذيذ لتقديمه بجانب الطعام

طريقة عمل صوص الرانش اللذيذ، صوص الرانش أحد أنواع الصوصات الشهية اللذيذة التي تضيف للطعام مذاقًا أجمل ويضاف إلى الكثير من أنواع الأطعمة ليزيدها جمالًا فكما نعلم فإن الصوصات هي ما تفتح الشهية وتزيد من الرغبة في تناول الطعام خاصةً في وقت الإفطار برمضان، وهو في الأصل عبارة عن مزيج من الحليب أو أحد أنواع المايونيز مع الأعشاب الطبيعية التي تعطيه ذلك المذاق المميز، نعرفكم على طريقة عمل صوص الرانش في المنزل لتقديمه بجانب المشويات والبيتزا والساندوتشات وأنواع الطعام الأخرى المختلفة.

مكونات صوص الرانش

نلاحظ أن معظم المكونات المحددة لصوص الرانش ليست متواجدة بكثرة نتيجة عدم الحاجة إليها باستمرار ووجود بدائل أخرى طبيعية لها كالأعشاب الطبيعية التي يمكن استبدالها بمكونات أخرى طازجة فريش، وتأتي مكونات صوص الرانش كالتالي:

عصير حبة ليمون.

نصف ملعقة لها حجم صغير من: الثوم المجفف والبصل المجفف.

وملعقة ذات حجم صغير من: بودرة الزعتر الجاف والبقدونس البودرة والكزبرة الناعمة وبودرة الفلفل الأبيض.

كوب كامل زبادي أو لبن رائب.

وربع ملعقة فقط بودرة بابريكا مع رشة ملح.

طريقة عمل صوص الرانش

لتحضير صوص الرانش وإضافته بجانب أصناف الطعام المختلفة كالمشويات والساندوتشات المختلفة وكذلك البيتزا والمكرونة للحصول على مذاق رائع لا يقاوم إليكم طريقة التحضير بالتفصيل:

نبدأ بخلط المايونيز مع الزبادي أو اللبن الرائب حتى يمتزج المكونين سويًا. نضع للخليط عصير الليمون الفريش الطازج ونخفقه مع المكونات جيدًا. والخطوة التالية نبدأ بها بإضافة المكونات والأعشاب الجافة مثل الكمون والبقدونس والكزبرة مع الزعتر. يجب أن نخفق تلك المكونات مع خليط المايونيز جيدًا حتى تصير كل المقادير كتلة واحدة. نستخدم للتتبيل الفلفل والملح والبابريكا ونقلب مرة أخرى حتى تشمل التوابل جميع الخليط عندما يصل إلى القوام الكريمي اللين نوقف الخلط ويوضع في الثلاجة ويخرج عند الاستخدام.

يفضل قبل استخدام صوص الرانش أن يوضع في الثلاجة يوم كامل كلما زادت برودة وفترة مزج المقادير سويًا كلما كان المذاق النهائي أفضل، بالإضافة إلى وجود إمكانية استبدال الأعشاب المجففة باعشاب طبيعية كالبقدونس والثوم والكزبرة.