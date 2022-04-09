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تعد وصفة البط بالمرتة من أشهر الوصفات وأفخم الاكلات التي يمكنك تناولها تم أخذ تلك الوصفة من المطبخ الدمياطي ويتميز الطبق بأنه فخم للغاية وشهي يصلح لتقديمه على مائدة الغداء في الأفراح والمناسبات والعزائم كما أنه رائع في شهر رمضان،وفرنا لك في هذا المقال الوصفة الأصلية على الطريقة الدمياطية فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. البط بالمرتة المقادير اللازمة لعمل البط: بطة واحدة كبيرة.

ربع كوب من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من توابل الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون ناعم.

كيلو إلا ربع من البصل المفروم ناعم بالإضافة إلى حبتان كبيرتان للشوربة.في وعاء يتم

حبتان من الحبهان الصحيحة للشوربة.

ثلاث ورقات لوري صحيحة.

حبة أو اثنتان من المستكة.

كوب من الزبيب

أربع ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

كوبان من الأرز المصري الأبيض. خطوات تحضير البط بالمرتة: اخلطي الزبدة مع رشة من الملح والفلفل والقرفة. قومي بدهن خليط الزبدة على البطة من الخارج وأدخليه تحت الجلد. يتم إعطاء البطة صدمة في مقلاه حتى يتم غلق المسام. في وعاء يتم وضع كمية كافية من الماء لسلق البطة. أضيفي الحبهان والورق اللوري والمستكة الصحيحة. قطعي البصل إلى أرباع ثم أضيفيه للشوربة. أضيفي البطة إلى الماء. اتركي البطة تسلق على النار مع إزالة الرغوة البيضاء التي تتكون كل فترة. في وعاء اخلطي البصل المفروم مع الملح والفلفل. أذيبي بعض السمن على النار ثم أضيفي البصل وشوحيه. أضيفي الحبهان المطحون والكمون وتوابل الدجاج والقرفة والزبيب وقلبي جيداً. قلبي حتى يذبل البصل وتتكون خلطة المرتة. بعد أن يتم سلق البطة أزيليها من الشوربة وصفيها جيداً من الماء الزائد. قومي بحشو البطة من الداخل بالخليط مع مسح البطة من الخارج به أيضاً. أغلقي البطة بالدبارة جيداً حتى لا يخرج الحشو. بعد ذلك أدخليها الفرن لتحمر وتنضج تماماً ثم تقدم مع الأرز الأبيض والشوربة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البط بالمرتة لأفخم سفرة - ثقفني

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