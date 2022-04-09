عصير السوبيا بالطريقة المنزلية الأصلية

يعد عصير السوبيا من أفضل المشروبات وأكثرها طلباً طوال شهر رمضان المبارك ويتميز بأن له طعم لذيذ يجمع بين الحليب وجوز الهند ويجب الجميع تناول هذا المشروب بعد الإفطار حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، تابعوا هذا المقال لتعرفوا المقادير المطلوبة لتحضير البودرة الجاهزة والخطوات بالتفصيل.

عصير السوبيا

بدلاً من شراء هذا المشروب الرمضاني من لمحلات حضريه بنفسك في المنزل لضمان نظافته وأمانه على صحة أولادك وأسرتك

طريقة عمل بودرة السوبيا:

تحتاجين إلى:

ربع كوب سكر بودرة.

ثمانية ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ربع كوب من الأرز المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البوردة.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المطحون ناعم ويمكن إضافة المزيد لزيادة النكهة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

خطوات تحضير البودرة:

أحضري المطحنة الكهربائية الخاصة بك وضعي بها الأرز المطحون والسكر. أضيفي اللبن البودرة واخلطي جيداً. أضيفي جوز الهند والفانيليا والنشا. يتم طحن كل المكونات عدة مرات معاً حتى يمتزج وتكون لديك خليط ناعم تماماً. في برطمان زجاجي أو كيس بلاستيكي نظيف خاص بالثلاجة ضعي كل كمية البودر. يحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. يمكنك مضاعفة الكمية إن أردت لتكفي وقت أطول.

طريقة عمل عصير السوبيا:

تحتاجين إلى:

نصف لتر من اللبن السائل كامل الدسم

ثلاث ملاعق كبيرة من بوردة السوبيا المحضرة بالمنزل.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

رشة من الفانيليا البودر أو السائلة.

خطوات تحضير المشروب: