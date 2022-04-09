أفضل وصفة لاستعادة شباب اليدين الجافة والمتجعدة

تتعرض اليدين لظهور التجاعيد بمعدل كبير مقارنةً بببشرة الوجه نتيجة غسيل اليدين باستمرار بالمياه والمنظفات الكيميائية التي تؤثر على صحة الجلد وتسبب ظهور التجاعيد ، وتعتبر تجاعيد اليد من الأمور المزعجة بالنسبة لكثير من السيدات ولذلك يبحثن عن طريقة من خلالها يمكن التخلص من هذه التجاعيد واستعادة المظهر الشبابي لجلد اليدين.

أسباب ظهور تجاعيد اليدين

نجد أن الكثير من السيدات يتعرضن لظهور التجاعيد والخطوط على اليدين في سن مبكر وهذا يعود إلى العديد من الأسباب والتي تشمل ما يلي:

الغسل المفرط لليدين باستخدام الصابون وهو قد يحتوي على مواد كيميائية مضرة للبشرة.

الجفاف وعدم ترطيب الجلد بعد تعرضه للصابون.

التعرض المتكرر للمواد الكيميائية الموجودة في الصابون والكريمات الرديئة ذات الشعر الرخيص.

القيام بالأعمال المنزلية اليومية مثل غسل الأطباق أو التنظيف

التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة.

التدخين.

طريقة التخلص من تجاعيد اليدين

سوف تحتاجين إلى بعض المكونات لتحضير وصفة لإبطاء ظهور علامات الشيخوخة على البشرة وهي كما يلي:

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الأصلي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ويتم استخدام المكونات السابقة نظراً لفوائدها التالية:

صفار البيض يعمل على شد البشرة وكذلك إغلاق مسامات الوجه، ولذلك يساعد على القضاء على الشيخوخة وذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين A.

كما أن المكونات الطبيعية الموجودة في العسل الأبيض تساعد على ترطيب بشرة اليد وتنظيفها من البكتيريا والمواد الضارة المتراكمة على سطح الجلد.

نتيجة احتواء العسل وزيت الزيتون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تقلل من ظهور تجاعيد البشرة.

طريقة استخدام الوصفة للحصول على يد خالية من التجاعيد