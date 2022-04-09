نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطة الزبادي بالخيار والنعناع بطريقة بسيطة في المقال التالي
تعد سلطة الزبادي بالخيار هي من ألذ وأفضل أنواع السلطات وتقدم بجانب المشويات سواء اللحم أو الدجاج وتتميز بطعمها الرائع وفوائدها الكبيرة فهي صحية على عكس الصوصات الأخرى والأطباق الجانبية، يمكنك تحضير تلك الصلصة بكل سهولة في المنزل بعدة خطوات بسيطة ومقادير متوفرة في كل بيت فتابعينا لتعرفي طريقة التحضير.
سلطة الزبادي
إن أردت تحضير ألذ طبق جانبي على مائدة رمضان بجانب الدجاج المشوي على الفحم أو في الفرن أو بجانب اللحم المشوي والكباب فعليك بهذا الطبق المميز.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- علبتان من الزبادي البلدي كبيرة الحجم.
- ثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من صوص المايونيز.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.
- فص كبير من الثوم المفروم ناعم.
- عصير ليمونة متوسطة الحجم.
- رشة من ملح الطعام حسب الحاجة.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من النعناع المجفف المطحون ناعم.
- ربع كوب من أوراق النعناع الفريش.
خطوات تحضير سلطة الزبادي بالخيار:
- يتم غسل الخيار جيداً ثم يقشر.
- حاولي تقطيع الخيار إلى مكعبات صغيرة للغاية أقرب للفرم أو قومي ببشره ليصبح شرائح صفيرة ورفيعة.
- في وعاء ضعي كلاً من الزبادي البلدي والمايونيز وقلبي.
- يتم فرم الثوم جيداً ثم يضاف إلى الخليط ويقلب.
- أضيفي عصير الليمون والنعناع المجفف وقلبي.
- أضيفي زيت الزيتون والملح والفلفل وقلبي جيداً.
- يمكن إضافة رشة صغيرة من الخل إن أردت.
- أضيفي الخيار المبشور إلى الخليط وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات معاً.
- بعد ذلك قومي بغسل النعناع الفريش وجففيه جيداً من الماء.
- يقطع النعناع بشكل ناعم حتى يصبح مفروم.
- أضيفي النعناع الفريش إلى الخليط وقلبي.
- تحققي من الطعم ويمكنك إضافة المزيد من الملح أو عصير الليمون إن أردت.
- قومي بتغطيه الخليط ثم ضعيه في الثلاجة.
- يترك في الثلاجة لمدة ثلث ساعة على الأكثر ثم ضعيه في أطباق التقديم وقدميها.
- يقدم الطبق بارد بجانب طبق الدجاج المشوي أو ستيك الدجاج واللحم أو البوفتيك ويمكن إضافته إلى الساندوتشات مع المقليات أيضاً.
- من الممكن الاستغناء عن النعناع إن أردت وتكتفي بالزبادي والخيار.
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