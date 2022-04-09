سلطة الزبادي بالخيار والنعناع بطريقة بسيطة

تعد سلطة الزبادي بالخيار هي من ألذ وأفضل أنواع السلطات وتقدم بجانب المشويات سواء اللحم أو الدجاج وتتميز بطعمها الرائع وفوائدها الكبيرة فهي صحية على عكس الصوصات الأخرى والأطباق الجانبية، يمكنك تحضير تلك الصلصة بكل سهولة في المنزل بعدة خطوات بسيطة ومقادير متوفرة في كل بيت فتابعينا لتعرفي طريقة التحضير.

سلطة الزبادي

إن أردت تحضير ألذ طبق جانبي على مائدة رمضان بجانب الدجاج المشوي على الفحم أو في الفرن أو بجانب اللحم المشوي والكباب فعليك بهذا الطبق المميز.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

علبتان من الزبادي البلدي كبيرة الحجم.

ثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من صوص المايونيز.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

فص كبير من الثوم المفروم ناعم.

عصير ليمونة متوسطة الحجم.

رشة من ملح الطعام حسب الحاجة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف المطحون ناعم.

ربع كوب من أوراق النعناع الفريش.

خطوات تحضير سلطة الزبادي بالخيار: