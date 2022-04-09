نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل وصفة الجولاب جامون الهندية بالتفصيل في المقال التالي
وصفة الجولاب جامون الهندية، مع قرب الخامس والعشرين من شهر مايو نعرفكم على وصفة اشتهرت في إيران كثيرًا وتقدم في ذلك التاريخ إذ يعتبر هو اليوم العالمي لهذه الوصفة ألا وهي الجولاب جامون ويعود سر تسميتها إلى ذلك إلى استخدام ماء الورد بها إذ أن جول تعني زهرة واب يقصد بها ماء ولكن باللغة الفارسية، ويعتقد أن حلوى جولاب جامون ترتبط بطريقة ما بحلوى لقمة القاضي لاستخدام كلاهما ماء الورد وكون الشكل النهائي لهما متشابه، فما هي طريقة عمل حلوى الجولاب جامون الهندية؟
مكونات وصفة الجولاب جامون
المقادير في تلك الوصفة سهلة وبسيطة ومعتادة ومتواجدة في كل منزل وهي:
- بيضتان بحجم كبير.
- كوبين من اللبن البودرة الناعم.
- ملعقتين حجم كبير طحين مخبوزات.
- مع ملعقتين نفس الحجم من الزيت يفضل النباتي.
- وملعقة ذات حجم صغير بيكنج بودر ونفس الحجم من الفانيليا السائلة.
- لوز مبشور للزينة النهائية.
مكونات شربات الجولاب جامون
- كوب مليء بالسكر.
- مع كوب نفس المقدار ماء.
- وملعقة حجمها كبير عصير ليمون.
- وورقة فانيليا.
طريقة عمل الجولاب جامون الهندي
- ضعي البيض والزيت في وعاء واحد للخلط الجيد بينهما وبعد الخلط ضيفي لهما البيكنج بودر مع بودرة اللبن وورقة الفانيليا.
- يجب أن تتأكدي من تداخل المقادير مع بعضها في نفس الوعاء حتى تصبح كتلة واحدة.
- الخطوة التالية تعتمد على خلط المقادير بالدقيق حيث يضاف الدقيق ولكن بالتدريج لهذه المقادير السابقة واعجني جيدًا إلى أن تصبح العجينة متماسكة جيدًا وفي نفس الوقت لينة.
- شكلي العجينة كالكرات صغيرة الحجم حتى لا تمتص المزيد من الزيت.
- سخني الزيت على النار إلى أن يقدح وبعدها ابدئي في وضع كرات الجولاب جامون في الزيت لقليها وتأخذ لون ذهبي مميز من جميع الجوانب.
- نحضر الشربات بإذابة السكر في الماء على النار ومن ثم إضافة الفانيليا وعصير الليمون وعندما يغلي المزيج نرفعه عن النار ونضع به كرات العجين.
- تقدم كرات الجولاب جامون الهندية باردة أو ساخنة حسب الذوق وتُزين باللوز المطحون مع أي نوع آخر من المكسرات للتزيين الخارجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل وصفة الجولاب جامون الهندية بالتفصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.