طريقة عمل وصفة الجولاب جامون الهندية بالتفصيل

وصفة الجولاب جامون الهندية، مع قرب الخامس والعشرين من شهر مايو نعرفكم على وصفة اشتهرت في إيران كثيرًا وتقدم في ذلك التاريخ إذ يعتبر هو اليوم العالمي لهذه الوصفة ألا وهي الجولاب جامون ويعود سر تسميتها إلى ذلك إلى استخدام ماء الورد بها إذ أن جول تعني زهرة واب يقصد بها ماء ولكن باللغة الفارسية، ويعتقد أن حلوى جولاب جامون ترتبط بطريقة ما بحلوى لقمة القاضي لاستخدام كلاهما ماء الورد وكون الشكل النهائي لهما متشابه، فما هي طريقة عمل حلوى الجولاب جامون الهندية؟

مكونات وصفة الجولاب جامون

المقادير في تلك الوصفة سهلة وبسيطة ومعتادة ومتواجدة في كل منزل وهي:

بيضتان بحجم كبير.

كوبين من اللبن البودرة الناعم.

ملعقتين حجم كبير طحين مخبوزات.

مع ملعقتين نفس الحجم من الزيت يفضل النباتي.

وملعقة ذات حجم صغير بيكنج بودر ونفس الحجم من الفانيليا السائلة.

لوز مبشور للزينة النهائية.

مكونات شربات الجولاب جامون

كوب مليء بالسكر.

مع كوب نفس المقدار ماء.

وملعقة حجمها كبير عصير ليمون.

وورقة فانيليا.

طريقة عمل الجولاب جامون الهندي