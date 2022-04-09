نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقشير البشرة في المنزل بكل سهولة … رجعي الجمال لبشرتك من جديد بمكونات بسيطة في المقال التالي
طريقة تقشير البشرة الدهنية في المنزل، تبحث كثير من الفتيات أصحاب البشرة الدهنية عن أفضل الطرق التي تساعدهم على تقشير البشرة الدهنية بشكل آمن لأنها تفرز كثير من الزيوت على الوجه شكل يومي وبالتالي في حالة تراكم هذه الزيوت تظهر الحبوب على البشرة، لهذا يجب تقشير البشرة وتنظيفها بشكل دائم من المحافظة عليه لهذا سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة التي تساعد على تقشير البشرة الدهنية بشكل آمن.
طريقة تقشير البشرة
البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية واهتمام كبير لأنها تقوم بإفراز كثير من الزيوت الزائدة والمسام المفتوحة بشكل دائم وتظهر الحبوب ولكن إنتاج الزيوت الطبيعية الموجودة على البشرة تكون مفيدة ولكن تسبب كثير من المشاكل للبشرة عند إفراز الزيوت بكميات كبيرة لهذا يجب عمل تقشير للبشرة.
تقشير البشرة الدهنية
- الخيار من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة الدهنية وقفل المسام.
- حيث يتم تدليك البشرة بقطع الخيار المبشورة لمدة خمس دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.
- كما يمكن استخدام العدس في تقشير البشرة.
- ذلك من خلال وضع ملعقة من العدس الناعم مع نصف ملعقة من الكركم وإضافة ملعقتين من جوز الهند.
- وتخلط المكونات مع بعضها وتدليك الوجه به لمدة خمس دقائق ثم شطفة بالماء الفاتر.
تقشير البشرة بجوز الهند
- زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة وتجديد الخلايا.
- حيث يتم تجهيز ملعقة من زيت جوز الهند وإضافة ملعقة صغيرة من سكر جوز الهند أو يمكن إضافة ملعقة من الحليب البودر.
- ثم تقلب المكونات ثم يتم تدليك البشرة لمدة خمس دقائق ويتم شطفها بالماء الفاتر.
الليمون والسكر البني
- تساعد هذه الوصفة على تقشير البشرة وتعمل على توازن مستوى الحموضة بالبشرة.
- حيث يتم تجهيز ملعقة من عصير الليمون مع ملعقتين من السكر البني.
- ثم نقوم بإضافة قطرات من زيت الزيتون وتقلب المكونات مع بعضها.
- ثم يتم تدليك البشرة لمدة أربع دقائق ويتم استخدامها هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تقشير البشرة في المنزل بكل سهولة … رجعي الجمال لبشرتك من جديد بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.