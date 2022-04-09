طريقة تقشير البشرة في المنزل بكل سهولة … رجعي الجمال لبشرتك من جديد بمكونات بسيطة

طريقة تقشير البشرة الدهنية في المنزل، تبحث كثير من الفتيات أصحاب البشرة الدهنية عن أفضل الطرق التي تساعدهم على تقشير البشرة الدهنية بشكل آمن لأنها تفرز كثير من الزيوت على الوجه شكل يومي وبالتالي في حالة تراكم هذه الزيوت تظهر الحبوب على البشرة، لهذا يجب تقشير البشرة وتنظيفها بشكل دائم من المحافظة عليه لهذا سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة التي تساعد على تقشير البشرة الدهنية بشكل آمن.

طريقة تقشير البشرة

البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية واهتمام كبير لأنها تقوم بإفراز كثير من الزيوت الزائدة والمسام المفتوحة بشكل دائم وتظهر الحبوب ولكن إنتاج الزيوت الطبيعية الموجودة على البشرة تكون مفيدة ولكن تسبب كثير من المشاكل للبشرة عند إفراز الزيوت بكميات كبيرة لهذا يجب عمل تقشير للبشرة.

تقشير البشرة الدهنية

الخيار من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة الدهنية وقفل المسام.

حيث يتم تدليك البشرة بقطع الخيار المبشورة لمدة خمس دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

كما يمكن استخدام العدس في تقشير البشرة.

ذلك من خلال وضع ملعقة من العدس الناعم مع نصف ملعقة من الكركم وإضافة ملعقتين من جوز الهند.

وتخلط المكونات مع بعضها وتدليك الوجه به لمدة خمس دقائق ثم شطفة بالماء الفاتر.

تقشير البشرة بجوز الهند

زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة وتجديد الخلايا.

حيث يتم تجهيز ملعقة من زيت جوز الهند وإضافة ملعقة صغيرة من سكر جوز الهند أو يمكن إضافة ملعقة من الحليب البودر.

ثم تقلب المكونات ثم يتم تدليك البشرة لمدة خمس دقائق ويتم شطفها بالماء الفاتر.

الليمون والسكر البني