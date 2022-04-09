إعملي الفخد الضاني علي أصوله بطريقة سهلة وشهية وصحية وأضمن من محلات الحاتي

الفخد الضاني من أطعم وأشهي أنواع اللحوم الضاني بصفة خاصة، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الكبار الذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ، كما أن الفخد الضاني محبب تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر ودول الخليج، وهو أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم وذلك لأن الخد أحد أهم الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام والذي يقبل عليه كل أفراد الأسرة، كما أن الفخد الضاني محبب تناوله بجانب الأرز الأبيض أو البسمتي بشكل عام وبجانبه المقبلات مثل سلطة الطحينة بالسمسم والتنميه وسلطة الحمراء والعديد من المقبلات المتنوعة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وفي المنزل وأفضل من محلات الحاتي والمطاعم الكبري وذلك لعمل أحلي وأطعم فخد الضاني.

طريقة عمل الفخد الضاني ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم فخد الضاني الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها، وإختيار أفضلها واضمنها من خلال الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

قطعة من فخذ الخروف.

ستة فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الليمون الأسود الناشف اللومي مطحونة بشكل ناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة ونصف من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل البودرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

أربع ملاعق صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من لب الطماطم.

حبتان كبيرتان من البصل متوسطتان الحجم، ومقطعتان إلى شرائح.

حبتان كبيرتان من الطماطم، كبيرة الحجم ومقطعتان إلى شرائح.

طريقة التحضير