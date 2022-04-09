وداعا لتساقط الشعر وتقصفه بخلطتنا المذهلة والصحية لتطويل الشعر وأفضل من مراكز زراعة الشعر والتجميل

تساقط الشعر وتقصفه من أكبر المشاكل النفسية التي تعاني منها جميع السيدات والفتيات بشكل عام، حيث يعتبر الشعر الناعم والطويل سر جمال المرأة وسبب سعادتها والذي يعمل على إضافة أجمل إطلالة لك سيدتي، كما كل السيدات اللاتي يعانين من تساقط الشعر وتقصفه بيكون السبب الرئيسي فيه عدة عوامل، ومنها العوامل الوراثية، أو عوامل أخرى مثل العامل النفسي والذي يعتبر أهم العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه بشكل كبير وسريع، وذلك بخلاف العديد من العوامل الأخري وذلك مثل الحر الشديد، أو تغيير نوع الشامبو المناسب للشعر، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يلجأن إلي مراكز زراعة الشعر أو مركز العناية بالشعر، والتي تستخدم المواد الكيميائية الضارة لعلاج التساقط والتقصف بس لفترة مؤقتة وبعدها يعود الشعر اسوء عن ما سبق، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأقوى طريقة صحية وبالمنزل لعمل خلطة تساقط الشعر وطريقة تحويله.

خلطة تساقط وتقصف الشعر ومكوناتها

المكونات

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

نضع البيضة وزيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل الأبيض في وعاء صغير وندمجهم جيدا.

يتم تمشيط الشعر أولا بمشط خشب قبل وضع الخليط.

بعد التمشيط الجيد للشعر، يتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة عشرة دقائق.

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، وقومي بعد ذلك بتجفيفه قبل عملية التمشيط النهائي لتفادي مشكلة التساقط.

قومي بتكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث أسابيع وسوف تلاحظين الفرق قبل وبعد الاستخدام لتحصلي علي الشعر الطويل والجميل.

طريقة البصل والعسل للحصول على شعر طويل

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير