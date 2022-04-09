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طريقة عمل عجينة القطايف، تعد القطايف من ألذ وأشهى أنواع الحلويات التي يتم تقديمها بشكل خاص فى شهر رمضان على سفرة العزومات بحشواتها المختلفة وطعمها المقرمش ولونها الذهبي الذي ليس له مثيل، فاصنعي بنفسك شطائر القطايف فى منزلك بأسهل الطرق دون الحاجة إلى شرائها جاهزة مرة أخرى وتعرفي على سر نجاحها وقرمشتها. طريقة عمل عجينة القطايف في البيت 2 ونصف كوب دقيق.

نصف كوب سميد.

2 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

2 كوب ماء دافئ للعجن. طريقة تحضير عجينة القطايف احضري وعاء ضعي به جميع المكونات الجافة وامزجيها معا باليد لكى تتداخل مع بعضها.

قومى بسكب الماء الدافئ بشكل تدريجي إلى العجين إلى أن يتكون معكي عجين أشبه بالسائل.

قومى بتصفية العجين بالمصفاة لكى تتفادى وجود أي تكتلات ويصبح قوامها ناعم تماما.

يمكنك وضع العجين فى زجاجة بلاستيكية فارغة مع عمل فتحة صغيرة فى الغطاء لسكب العجين منه على شكل دوائر أو استخدام إناء معياري.

جهزي جريل أو مقلاة على نار هادئة على أن تكون مدهونة بمسحة من الزيت وقومى بسكب العجين ببطء حتى تحصلي على شكل دوائر.

بعد دقائق ستلاحظي ظهور فقعات أو فتحات صغيرة تشكلت فى فطائر القطايف انتظري حتى تتماسك العجينة وتتلون من أسفل ارفعيها من على النار وقومى بوضعها على فوطة نظيفة وتغطيتها مباشرة.

انتظري حتى تبرد القطايف ثم يمكنك تخزينها فى الفريزر أو حشوها واستخدامها فى نفس اليوم. حشوة القطايف بالمكسرات المكونات: كوب مكسرات متنوعة مجروشة.

ربع كوب جوز هند ناعم.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة زبدة. طريقة التحضير ضعي جميع المكونات فى وعاء ثم أضيفي عليهم السمن أو الزبدة لكى تتماسك مكونات الحشوة مع بعضها.

ضعي مكونات الحشوة فى طبقة القطايف واغلقي عليها جيدا ثم ضعيها فى مقلاة على النار بها زيت ساخن وغزير حتى تتلون وتأخذ اللون الذهبي.

ضعي القطايف فى طبق التقديم ثم وزعي عليها الشربات مباشرة وهى ساخنة وقدميها على سفرتك ويمكن تزيينها ببعض المكسرات المجروشة. عمر شويل - جدة أحلى من الحلواني.. طريقة عمل عجينة القطايف في البيت وخطوات الحشو - ثقفني

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