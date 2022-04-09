وصفة رهيبة لتفتيت جير الأسنان المتراكم لسنوات مهما كانت درجة الإصفرار والتراكم

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وصفة منزلية فتاكة لجير الأسنان لتنظيف عميق للأسنان وتبييض فوري يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث أن جير الأسنان يعتبر من المشاكل المنتشرة التي تصيب العديد من الأشخاص، ينفق الكثير من الأشخاص أموالهم بشكل كبير على أسنانهم إلى أن تبدو جميلة وجذابة، فتعد من إحدى المشكلات التي ترهق كل الأفراد وهو تواجد اصفرار في الأسنان التي تجعل الابتسامة تظهر بصورة سيئة.
وصفة منزلية لجير الأسنان
هناك العديد من الوصفات التي يمكن عملها في المنزل لتنظيف جير الأسنان والتبييض بشكل فوري، والوصفات هي كالتالي:
استعمال الفحم لتبييض الأسنان
- استعمال مسحوق الفحم التي من الممكن عن طريقه أن يتم فركه على الأسنان، إلى أن يستطيع الفرد التخلص من السموم المتواجدة بالفم.
- كما أنه يعمل أيضًا للتخلص من الإصفرار الحادث في الأسنان، مما يتسبب في جعل الأسنان ناصعة البياض، وهذا يكون من خلال إضافة مقدار صغير من ذلك المسحوق ثم فرك الأسنان بها، حيث أن المسحوق لا يجب وصوله للمعدة.
الكركم مع معجون الأسنان
يكون فرك الأسنان من خلال استخدام الكركم مع معجون الأسنان، له العديد من التأثيرات الكبيرة التي تعمل على تبييض الأسنان مما يجعلها نظيفة بشكل كبير.
الليمون
يعتبر الليمون أيضًا من ضمن الأمور التي يمكن استعمالها في تبييض الأسنان، بل يكون ذلك مع الاستمرار بعمله كل يوم، حيث من الممكن أن يتسبب في حدوث حساسية بالأسنان هو وصودا الخبز، لذلك من الواجب أن يتم استعمالهم بكل حكمة وحرص.
أسباب اصفرار الأسنان
هناك العديد من الأسباب يمكنها أن تحدث اصفرار في الأسنان ومن ضمن تلك الأسباب كالآتي:-
- يمكن أن يحدث اصفرار في الأسنان بسبب تواجد العوامل الوراثية، فتكون الطبقة الخارجية لها كثافة قليلة من الصور الطبيعية، فبالتالي تصير تلك الطبقة يمكنها التسبب في حدوث الاصفرار .
- أن التقدم في العمر يحدث اصفرار الأسنان، وهذا بسبب أن الأسنان تتضمن على العديد من المعادن التي تتعرض إلى حدوث التآكل، مما ينتج عن هذا تواجد الأسنان باللون الأصفر.
- أن التدخين يتسبب في تواجد طبقة باللون الأصفر على الأسنان، حيث أن التدخين لها دورًا في حدوث التهابات باللثة وتصير رائحة الفم سيئة وكريهة.
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