نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القطايف بالفستق المجروش بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة القطايف بالفستق المجروش ، من ألذ وصفات الحلويات التي يمكن إعدادها في رمضان، كما أنها مفضلة لدي الكثيرين لما لها من مذاق خاص ولذيذ للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القطايف بالفستق المجروش.

مكونات القطايف بالفستق المجروش

تتكون هذه القطايف اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين كبار من السكر البودرة.

مقدار كوب من الفستق المجروش.

مقدار مناسب من القطايف.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكونات الشربات

ثلاث أكواب من السكر.

كوبين من الماء.

نصف ثمرة من الليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القطايف بالفستق المجروش وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الفستق المجروش والسكر البودرة والزبدة جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بحشو القطايف بكمية مناسبة من خليط الفستق والسكر والزبدة.

ثم بعد ذلك نقوم بغلق أطراف القطايف، ثم نقوم بقلي القطايف في الزيت.

وبعدما تتم تسويتها مباشرة نقوم بوضعها في شربات ثقيل.

ثم تكون القطايف بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الشربات

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه كلل من كوبي الماء وثلاثة أكواب السكر ونضعه علي النار حتي يبدأ في الغليان.

وعندما يبدأ في الغليان نضيف إله عصير نصف ثمرة الليمون ونقوم بتهدئة النار ونتركه ليغلي لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نغلق النار.

ثم نتركه جانبا حتى يبرد ويثقل قوامه.

وثم يكون الشربات بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيين القطايف بالعديد من أنواع الصوصات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الكراميل أو البرتقال.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص التوت

المكونات

كوب من التوت.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير