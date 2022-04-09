اصنعي بسكويت النشا بالبرتقال والشوكولاتة بطعم رائع وجميل

بسكويت النشا بالبرتقال والشوكولاتة ، من ألذ أنواع البسكويت الهش الجميل الذي يقدم مع الشاي أو أي نوع من المشروبات الساخنة، ويعد بسكوت النشا من أنواع البسكوت الذي يتم تحضير بطرق عديدة يمكن تقديمه سادة أو بنكهات مختلفة حسب الرغبة، ويتكون البسكوت من مكونات بسيطة وسهلة جداً ومتوفرة في كل بيت وتعتبر سهلة جداً في تحضيرها يتم تشكيله بطريقة سهلة وبسيطة، ويعد البسكوت بشكل عام من ألذ الحلويات التي تقدم في الأعياد والأفراح، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت النشا بالبرتقال والشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت النشا بالبرتقال والشوكولاتة

يتكون البسكوت من أبسط المكونات المتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

4 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الزبدة المذابة.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من النشا.

2 حبة من البيض بحرارة الغرفة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.

للدهن

بياض بيضة مخفوقة

ملعقة من عصير برتقال.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشا بالبرتقال والشوكولاتة بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بإحضار وعاء عميق ويتم فيه خفق الزبدة والسكر نخفق بواسطة المضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يصير المزيج لونه أبيض فاتح. ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونستمر في الخفق حتى يصبح المزيج هش مثل الكريمة، ثم يضاف عصير البرتقال مع الاستمرار في الخفق. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر والنشا جيداً في وعاء كبير وواسع بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر إلى المزيج البيض والسكر ونبدأ بلم العجينة باليد وبخفة، حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى قسمين متساويين ثم نضع كل قسم في وعاء، ثم يضاف إلى قسم واحد من العجين مسحوق الكاكاو ويعجن بخفة حتى يصبح لونه بني. ثم يغطي كل قسم بكيس بلاستيك ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة التشكيل