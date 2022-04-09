معجزة كريم النشا والخل: لتبييض البشرة سيجعل بشرتك مثل القشطة2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة كريم النشا والخل ، الرهيب في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة نهائيا خلال فترة قصيرة جدا، وسوف تحصلين علي بشرة مثالية وخالية من التشققات والجلد الميت، وسوف تصبح مثل بشرة الأطفال من اول استخدام، حيث يعد الترمس المر هو مكون رهيب ولديه فوائد عديدة علي البشرة من حيث التفتيح والتقشير وإزالة الجلد الميت من البشرة نهائيا، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة أعداد معجزة كريم النشا والخل في المنزل بكل سهولة للحصول علي بشرة مثالية2021.

مكونات عمل معجزة كريم النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة سيجعلها مثل القشطة

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة فوري من اول استعمال فوري وهي كما يلي:-

كوب من الخل.

معلقتين من العسل.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث معالق من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم الرهيب في الحصول علي بشرة مثالية من اول استخدام ونتائج مبهرة وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الخل والنشا العسل ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم زيت بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية ولين دون اي كتل من الخليط. ثم نضيف عصير الليمون حسب الرغبة ونقلب جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يصبح جاهز للاستخدام.

طريق الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة لكيفية استخدام الخليط علي البشرة والحصول علي بشرة مثالية من اول استخدام للخليط وهي كما يلي:-

نقوم بغسل وتنظيف البشرة جيدا ثم نضع دهنة من الخليط علي الوجه بتساوي بشكل كامل ونترك البشرة تجف.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10 دقائق إلي ربع ساعة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء.

نكرر العملية مرتين من كل أسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج فوري بفضل الله في خلال فترة بسيطة.

ونفضل استخدام أي مرطب للبشرة بعد الانتهاء من وضع الخليط بشكل مباشر.

فوائد معجزة كريم النشا والخل لتبييض البشرة تبييض خرافي وفوري

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بمعجزة كريم النشا والخل لتفتيح البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي: –