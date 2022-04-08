طريقة عمل عجينة القطايف المنزلية لاستخدامها في تحضير أشهى حشوات القطايف

عجينة القطايف المنزلية، في شهر رمضان نقوم بتحضير أنواع مختلفة من الحلويات لأنها عنصر هام في هذا الشهر الكريم لتعويض فقدان العناصر الغذائية الذي يتم طوال فترة الصيام، ومن الحلويات التي يكثر تقديمها وتحضيرها في شهر رمضان هي القطايف ويمكن لربة المنزل أن تقوم بإعدادها في المنزل وتخزينها لإخراجها واستخدامها عند الحاجة، حيث أن طريقة عمل القطايف في المنزل ليست صعبة أو مستحيلة بل بمكونات وخطوات محددة نحصل على نفس القطايف الجاهزة.

مكونات عجينة القطايف المنزلية

مكونات العجينة

كوبين ونصف الكوب فقط من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة حجمها صغير سكر ناعم.

كوبين من الماء الفاتر.

ومن الخميرة مقدار ملعقة شاي.

كمية من الزيت للدهن.

ملعقة شاي من البيكنج بودر.

رشة بسيطة ملح.

مكونات حشوة القطايف

هناك الكثير من الحشوات المستخدمة مع القطايف مثل القشطة والكريمة أو الشيكولاتة النوتيلا أو المكسرات المشكلة أو السكر وما نقدمه لكم هو مكونات حشوة القطايف بالمكسرات وعبارة عن فول سوداني وزبيب وجوز هند مع زيت مناسب للقلي والشربات.

طريقة عمل عجينة القطايف المنزلية