نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف المنزلية لاستخدامها في تحضير أشهى حشوات القطايف في المقال التالي
عجينة القطايف المنزلية، في شهر رمضان نقوم بتحضير أنواع مختلفة من الحلويات لأنها عنصر هام في هذا الشهر الكريم لتعويض فقدان العناصر الغذائية الذي يتم طوال فترة الصيام، ومن الحلويات التي يكثر تقديمها وتحضيرها في شهر رمضان هي القطايف ويمكن لربة المنزل أن تقوم بإعدادها في المنزل وتخزينها لإخراجها واستخدامها عند الحاجة، حيث أن طريقة عمل القطايف في المنزل ليست صعبة أو مستحيلة بل بمكونات وخطوات محددة نحصل على نفس القطايف الجاهزة.
مكونات عجينة القطايف المنزلية
مكونات العجينة
- كوبين ونصف الكوب فقط من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة حجمها صغير سكر ناعم.
- كوبين من الماء الفاتر.
- ومن الخميرة مقدار ملعقة شاي.
- كمية من الزيت للدهن.
- ملعقة شاي من البيكنج بودر.
- رشة بسيطة ملح.
مكونات حشوة القطايف
هناك الكثير من الحشوات المستخدمة مع القطايف مثل القشطة والكريمة أو الشيكولاتة النوتيلا أو المكسرات المشكلة أو السكر وما نقدمه لكم هو مكونات حشوة القطايف بالمكسرات وعبارة عن فول سوداني وزبيب وجوز هند مع زيت مناسب للقلي والشربات.
طريقة عمل عجينة القطايف المنزلية
- نستخدم الخلاط الكهربي في خلط مكونات العجينة فنبدأ بوضع الدقيق والسكر والخميرة مع البيكنج بودر ونضيف إليهم جميعًا الماء.
- يتم تشغيل الخلاط الكهربي ليبدأ في خلط ومزج كافة تلك المقادير جيدًا حتى يختفي الدقيق ويصبح العجين لينًا وسائلًا.
- ومن ثم يتم صب العجين في القدر ونتركه وقت مناسب ليختمر حوالي ساعة.
- والآن لتحضير القطايف نجهز إما صينية غير قابلة للصق أو صاج نظيف ونضعه على النار وقبل إضافة القطايف إليه يجب دهنه بكمية من الزيت حتى يسهل نزع القطايف.
- وبعد ذلك نضع مقدار ملعقتين بحجم كبير في الصاج أو الصينية حتى نملئ الصينية بالعجين مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- نترك عجينة القطايف على النار حتى تبدأ الفقاعات بالظهور على السطح العلوي من العجين ويصبح الجزء السفلي ذهبيًا ليسهل نزعه عن الصينية.
- ومن ثم نلف القطايف بالشكل المعتاد من أجل وضع الحشو بداخلها ونغلقه جيدًا لمنع خروج الحشو منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة القطايف المنزلية لاستخدامها في تحضير أشهى حشوات القطايف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.