طريقة فطيرة التفاح بالقرفة زي ماكدونالدز

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فطيرة التفاح بالقرفة، نقوم بتجربة شيء ما في محلات الطعام بالخارج ونجد صعوبة بالغة في نسيان المذاق الذي نشعر به حينها فقد تقابلنا بعض الأطعمة والمأكولات ذات المذاق الشهي الذي لا يمكن نسيانه مثل فطيرة التفاح بالقرفة التي تقدم في العديد من المطاعم مثل ماكدونالدز ونعتقد أنه من الصعب تحضيرها في المنزل، ولكننا اليوم نضع لكم في السطور القادمة أسهل طريقة لتحضير فطيرة التفاح بالقرفة لمذاق لا يقاوم لا يختلف عن مذاق فطير التفاح بالقرفة الجاهزة.
مكونات فطيرة التفاح بالقرفة
تعتمد وصفة فطيرة التفاح بالقرفة بصورة أساسية على التفاح والقرفة وباقي المكونات من أجل تحضير عجينة الفطيرة مع العلم أننا في تلك الوصفة نستخدم عجينة البف باستري وتتكون الوصفة من:
- عبوة من عجينة البف باستري لتحضير الفطيرة.
- أربع ثمرات تفاح حجمها كبير مقشرة ومقطعة إلى شرائح طولية رفيعة.
- حبة واحدة بيض.
- ملعقة ذات حجم صغير بودرة قرفة ناعمة.
- وأربع ملاعق ذات حجم كبير زبدة.
- وربع كوب به سكر بني.
- مع ملعقة واحدة فقط كبير الحجم سكر أبيض.
طريقة عمل فطيرة التفاح والقرفة بعجينة البف باستري
من وصفات الحلوى الشهية التي تجمع بين مذاق التفاح الشهي الذي يتحول إلى المربى والقرفة ولكي نضمن الحصول على نفس النتيجة التي نجدها في الفطيرة الجاهزة تتبع الخطوات القادمة:
- في وعاء على النار هادئة الحرارة نضع الزبدة على النار لتذوب أولًا ومن ثم نضيف اليها شرائح التفاح المقشرة والمقطعة رفيعة.
- نستمر في تحريك التفاح في الزبدة حتى يصبح مقليًا أو ذو لون ذهبي.
- نقلل درجة الحرارة بعض الشيء لنضع السكر البني والأبيض ويتم ترك المزيج هكذا بدون تقليب إلى أن يتكاثف مع إضافة مقدار القرفة.
- يجب أن يذوب السكر كليًا مع القرفة والتفاح حتى يصير كالكراميل.
- والآن يتم فرد عجينة البف باستري على سطح ناعم ومن ثم توزع عليها الحشو وهو التفاح بالقرفة.
- يتم لف العجينة كالمستطيل مع الغلق الجيد من كافة النواحي.
- ونستخدم حبة البيض المخفوق في دهن الجزء العلوي والسفلي من العجين ونتركه في الفرن شديد الحرارة لخمس دقائق أو عشر دقائق.
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