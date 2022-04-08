طريقة فطيرة التفاح بالقرفة زي ماكدونالدز

فطيرة التفاح بالقرفة، نقوم بتجربة شيء ما في محلات الطعام بالخارج ونجد صعوبة بالغة في نسيان المذاق الذي نشعر به حينها فقد تقابلنا بعض الأطعمة والمأكولات ذات المذاق الشهي الذي لا يمكن نسيانه مثل فطيرة التفاح بالقرفة التي تقدم في العديد من المطاعم مثل ماكدونالدز ونعتقد أنه من الصعب تحضيرها في المنزل، ولكننا اليوم نضع لكم في السطور القادمة أسهل طريقة لتحضير فطيرة التفاح بالقرفة لمذاق لا يقاوم لا يختلف عن مذاق فطير التفاح بالقرفة الجاهزة.

مكونات فطيرة التفاح بالقرفة

تعتمد وصفة فطيرة التفاح بالقرفة بصورة أساسية على التفاح والقرفة وباقي المكونات من أجل تحضير عجينة الفطيرة مع العلم أننا في تلك الوصفة نستخدم عجينة البف باستري وتتكون الوصفة من:

عبوة من عجينة البف باستري لتحضير الفطيرة.

أربع ثمرات تفاح حجمها كبير مقشرة ومقطعة إلى شرائح طولية رفيعة.

حبة واحدة بيض.

ملعقة ذات حجم صغير بودرة قرفة ناعمة.

وأربع ملاعق ذات حجم كبير زبدة.

وربع كوب به سكر بني.

مع ملعقة واحدة فقط كبير الحجم سكر أبيض.

طريقة عمل فطيرة التفاح والقرفة بعجينة البف باستري

من وصفات الحلوى الشهية التي تجمع بين مذاق التفاح الشهي الذي يتحول إلى المربى والقرفة ولكي نضمن الحصول على نفس النتيجة التي نجدها في الفطيرة الجاهزة تتبع الخطوات القادمة: