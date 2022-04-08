اقوي كريم لإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم وبدون رجوعة مرة أخرى وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

اقوي كريم لإزالة الشعر الزائد من الجذور من الوصفات لسهلة في توفرها وإعدادها حيث أن المكونات الأساسية للخليط موجودة ومن السهل الحصول عليها من خلال الاستعانة بتلك المقادير والتي تعط أفضل نتيجة على البشرة لإزالة أكثر سهولة، وبدون أي ظهور للالتهابات على سطح الجلد، ومن الممكن أن يتم عمل خليط النشا المعزز لإزالة الشعر، ومن خلال الطريقة التي من السهل اتباع خطواتها وهذا لكي يكون هناك حصول على النتيجة المرغوبة لجلد ناعم وبشرة خالية من أي شعر، حيث يعد ماسك النشا القادم من الوصفات المتعددة الأغراض التجميلية والتي نتعرف عليها فيما يلي.

كريم لإزالة الشعر الزائد بالنشا

الشعر الزائد على سطح الجلد من الممكن أن تتم إزالته بشكل نهائي عن طريق أن تقومي بتطبيق تلك الخلطة الطبيعية من النشا والتي تعمل على تحسين مظهر الجلد كما أن تلك التركيبة تعمل على علاج البشرة تماما والتخلص من العديد من مشكلاتها من أهمها مشكلة الشعر الزائد والمساعدة في استعادة نضارة البشرة كما أن خليط المزيل للشعر يعد مكون مطهر للجلد وأهم مكونات خليط النشا المزيل للشعر ما يلي، من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل في تلك التركيبة ما يلي:

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

القلي من بودرة الترمس.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من عصير ليمون.

ملعقتان ماء فاتر.

طريقة تحضير اقوي كريم لإزالة الشعر الزائد بالنشا

من الممكن لك أن تقومي بالاتباع لمختلف الخطوات المقترحة الآتية والتي من الممكن عن طريقها الحصول على البشرة بمظهرها المثالي من دون أن تتعرض لأي آثار جانبية وأهم خطوات التحضير ما يلي:

إذابة الفازلين تماما بوعاء ملائم وفي الميكرو ويف.

يتم الخلط ما بين النشا مع الفازلين.

الخلط بين زيت الزيتون وزين اللوز والليمون مع النشا ليخف قوام الخليط.

بودرة الترمس لا بد من إضافتها بالتدريج حتى نحصل على الخليط الملائم سهل التطبيق على البشرة.

الخليط يطبق من مرة إلى مرتين كل شهر فهو يقلل من المعدلات التي تخص نمو الشعر وظهوره.

يمكن أن يتم إزالة الشعر الزائد عن طريق استخدام قناع البيض، فقومي بخلط بياض بيضه مع ملعقة كبيرة من طحين الذرة واضيفي ملعقة من السكر وقومي بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة واتركية حتي يجف تماما ثم قومي بنزع الخليط في عكس اتجاة الشعر ثم قومي بغسل بالماء