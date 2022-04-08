نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الأطعمة المفضل تناولها على السحور في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم الأطعمة المفضل تناولها على السحور في رمضان قد أكد خبراء التغذية والصحة على أهمية تناول وجبة الصحون في شهر رمضان لأن لها أهمية كبيرة بالإضافة إلى أهمية تناول الزبادي والشوفان على وجبة السحور للحصول على الكثير من الفوائد الصحية بجانب أن هذه الوجبة تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها طوال فترة الصيام وتمنع أصابته بالصداع أو الإعياء خلال فترة النهار وتقوم بتقليل الإحساس بالعطش وتحمي الجسم من الإصابة بالكسل والخمول الذي يتعرض له كثير من الأشخاص أثناء فترة الصيام.

أفضل الأطعمة المشبعة في السحور

يعتبر الفول من أكثر الأطعمة الأساسية التي يتم تناولها على وجبة السحور لأنه يحتوي على الالياف التي تعطي الإحساس بالشبع طوال فترة الصيام ويمد الجسم بالبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها لهذا يفضل تناوله.

يجب تناول الزبادي بعد تناول وجبة السحور الأساسية لأنها تعمل على تقليل العطش بفضل احتوائها على كالسيوم وبروتينات وبكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي والمعدة ويمكن إضافة بعض قطع الفواكه إلى الزبادي للحصول على قيمة غذائية كبيرة وزيادة نسبة الماء في الجسم.

أهمية تناول الخضروات في السحور

الخطوات تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطي الإحساس بالشبع لفترات طويلة وبالتالي تمنع الإصابة بالإمساك أثناء فترة الصيام نهائيا ومد الجسم بالطاقة والماء التي يحتاجها لهذا يجب الاهتمام بتناول الخس والخيار حتى يتمكن الجسم من الحصول على الماء الذي يفقده أثناء فترة الصيام والحصول على الفيتامينات والأملاح التي يحتاجها.

يمكن تناول المكسرات على السحور مثل البندق والزبيب والفستق للحصول على الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة ويمكن تناول زبدة الفول السوداني الإحساس بالشبع لفترات طويلة و كذلك يمكن تناول الشوفان منه للحصول على العديد من العناصر الغذائية الهامة.

يفضل تناول الخبز الأسمر للحصول على الألياف الموجودة في التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع ويحتفظ بالماء داخل الجسم بجانب تناول البيضة الذي يحتوي على نسبة كافية من البروتين والكالسيوم زيادة نشاط الجسم وتقوية العضلات.