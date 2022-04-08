طريقة مطبق الرقاق السعودي بالتفصيل لشهر رمضان

المطبق بالرقاق السعودي، من المطبخ السعودي مباشرةً نقدم لكم أحد أشهر المأكولات وهو المطبق بالرقاق السعودي إذ أنه من الوجبات التي تقدم بكثرة على مائدة الطعام في السعودية ولا سيما في المناسبات الهامة كشهر رمضان، وللتعرف على طريقة تحضير عجينة المطبق اللذيذة بحشوة مناسبة وشهية تابعونا.

مكونات المطبق بالرقاق السعودي

المقادير مناسبة لشخصين فقط ويمكن مضاعفتها في حالة زيادة الأفراد وتتمثل في:

حبة واحدة بطاطس بحجم كبير وتكون مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة شاي بها بودرة فلفل أسود.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الرومي الكبير.

نصف ملعقة شاي بها بودرة كاري.

حبتين من صفار البيض مخفوقة جيدًا مع حبة بيض واحدة كاملة.

علبة من عجينة الرقاق الجاهز.

حبة بصل بحجم كبير تكون مبشورة.

ملعقة طعام بحجم كبير بها زيت نباتي مع كمية أخرى جانبية مناسبة للقلي.

نصف ملعقة شاي بها ملح طعام.

طريقة عمل المطبق بالرقاق السعودي

من الوصفات الدسمة الغنية بالفوائد المختلفة لوجود الخضروات والبيض بها، ويمكن أن تقدم بجانب وصفة رئيسية من أجل زيادة الفوائد للجسم بالإضافة إلى كون تلك الوصفة بسيطة ولا تكلف وقت أو مجهود يذكر حيث أن عجينة الرقاق تستخدم جاهزة ويتم حشوها فقط وتُحضر بطريقة بسيطة هي: