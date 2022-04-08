نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مطبق الرقاق السعودي بالتفصيل لشهر رمضان في المقال التالي
المطبق بالرقاق السعودي، من المطبخ السعودي مباشرةً نقدم لكم أحد أشهر المأكولات وهو المطبق بالرقاق السعودي إذ أنه من الوجبات التي تقدم بكثرة على مائدة الطعام في السعودية ولا سيما في المناسبات الهامة كشهر رمضان، وللتعرف على طريقة تحضير عجينة المطبق اللذيذة بحشوة مناسبة وشهية تابعونا.
مكونات المطبق بالرقاق السعودي
المقادير مناسبة لشخصين فقط ويمكن مضاعفتها في حالة زيادة الأفراد وتتمثل في:
- حبة واحدة بطاطس بحجم كبير وتكون مقطعة مكعبات.
- نصف ملعقة شاي بها بودرة فلفل أسود.
- حبة واحدة من الفلفل الأخضر الرومي الكبير.
- نصف ملعقة شاي بها بودرة كاري.
- حبتين من صفار البيض مخفوقة جيدًا مع حبة بيض واحدة كاملة.
- علبة من عجينة الرقاق الجاهز.
- حبة بصل بحجم كبير تكون مبشورة.
- ملعقة طعام بحجم كبير بها زيت نباتي مع كمية أخرى جانبية مناسبة للقلي.
- نصف ملعقة شاي بها ملح طعام.
طريقة عمل المطبق بالرقاق السعودي
من الوصفات الدسمة الغنية بالفوائد المختلفة لوجود الخضروات والبيض بها، ويمكن أن تقدم بجانب وصفة رئيسية من أجل زيادة الفوائد للجسم بالإضافة إلى كون تلك الوصفة بسيطة ولا تكلف وقت أو مجهود يذكر حيث أن عجينة الرقاق تستخدم جاهزة ويتم حشوها فقط وتُحضر بطريقة بسيطة هي:
- نضع في مقلاة بحجم متوسط البصل المبشور مع الزيت الساخن لقليه.
- ومن ثم نضع قطع الفلفل الرومي المقطع بحجم صغير على البصل المقلي ويتم التنكيه بإضافة الفلفل الأسمر والملح وبودرة الكاري الصفراء.
- يجب أن نستمر في تقليب الخضروات مع التوابل حتى لا يكون تركيز التوابل في منطقة واحدة.
- والآن يتم إزالة المقلاة عن النار ونصب ما بها في وعاء آخر حتى تقل حرارته.
- ومن ثم تضاف حبة البيض إلى مزيج الخضروات بالبصل ونمزج جيدًا مع التقليب إلى أن تتداخل كافة المكونات جيدًا.
- والآن نضع قطعتين من الرقاق بشكل زائد فوق بعضهما ومن ثم يتم إضافة كمية من الحشوة في منتصف نقطة التلاقي ولف العجينة بشكل مربع حتى ننتهي من الحشوة.
- ونستخدم مقلاة أخرى نظيفة بها زيت مغلي لقلي حبات المطبق بالرقاق وعندما نخرجها من الزيت تدهن بصفار البيض ونضعها بالفرن لبعض الوقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة مطبق الرقاق السعودي بالتفصيل لشهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.