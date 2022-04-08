كرات اللحم بصوص الكريمة وشرائح المشروم بطريقه سهله وسريعه التحضير

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‏‎كرات اللحم بصوص الكريمة وشرائح المشروم بطريقه بسيطه وسريعه التحضير في المنزل حيث تعد وجبه رئيسيه تقدم بجانب أنواع عديده من الأطباق مثل الارز أو السلطة كما يمكن تحضير كرات الكفتة بأكثر من طريقه مختلفه مثل كفتة الباربيكيو وصلصة الطماطم. المقادير المطلوبة لعمل كرات اللحم بالكريمة والمشروم كيلو غرام من اللحم المفروم.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

زبده أو زيت.

صوص لحم.

مشروم.

ملعقه كبيره من الثوم المفروم.

كوب ماء.

ملح حسب الرغبة.

كوب من كريمه الطهي.

بقدونس مفروم طريقه تحضير كرات اللحم بالكريمة والمشروم نبدأ بتحضير أناء كبير ثم نضع فيه اللحم ثم نضيف كل من الفلفل والملح والبهارات ونقلب جيدا ثم نطع اللحم في الثلاجة لمده لا تقل عن نصف ساعه.

نحضر المقلاة ونضعها علي النار ثم نضع القليل من الزيت أو الزبدة ثم نضيف الكفتة ونقلب حتي يتم الطهي ثم ترفع من علي النار وتترك جانبا.

في نفس المقلاة نضيف الثوم المفروم مع المشروم ونقلب حتي يتغير اللون ثم يرفع في طبق اخر.

نضع كوب الماء في المقلاة الكبيرة حتي الغليان ثم نضع صوص اللحم ونقلب حتي الذوبان ثم نضيف رشه من للملح والفلفل والبهارات مع كريمه الطهي ونقلب جيدا.

نضيف الكفتة والمشروم ونقلب علي النار لمده خمس دقائق تقريبا. مقادير عمل الكفتة بالباربيكيو كيلو من اللحم المفروم.

بصله مفرومة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

بابريكا وبهارات.

نصف ملعقه صغيره من بيكنج بودر.

رشه صغيره من السكر.

ثلاث ملاعق من البقسماط المطحون.

3 ملاعق كبيره من الباربيكيو.

بصل مقطع.

فلفل ألوان مع فلفل رومي وكوسه.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

كاتشب.

ملعقه كبيره من دبس الرمان. طريقه تحضير كفتة بالباربيكيو نبدأ بتقطيع كل الخضار مكعبات متوسطة الحجم تقريبا.

في أناء كبير نضع اللحم المفروم ونضيف عليها كل التوابل والبيكنج بودر و البيكنج صودا والبقسماط و البصلة المبشورة ناعم جداً ثم نقلب كل المكونات مع بعض ونكورها كور متوسطة الحجم .

ثم نحضر الأسياخ ونقوم بوضع الخضار والكفتة في الأسياخ ونضعها علي الشبكة في صينيه الفرن وندهنها بخليط من الزيت و الكاتشب و الباربيكيو ودبس رمان والملح والفلفل ونقلبهم مع بعض جيدا.

نقوم بدهن الكفتة و الخضار من كل الجوانب بهذا الخليط ثم نغطيها بورق الفويل وندخلها فرن علي درجه حرارة 200 درجه لمده لا تقل عن ساعه حتي يتم الطهي جيدا. عمر شويل - جدة كرات اللحم بصوص الكريمة وشرائح المشروم بطريقه سهله وسريعه التحضير

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