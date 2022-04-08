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فوائد الكركم الصحية والتجميلية ووصفات الاستخدام، الكركم من ضمن الأعشاب الهامة التي تلعب دور هام في تزويد الجسم بالعديد من الفوائد والعناصر الهامة حيث أن يساهم في حل الكثير من العضلات الصحية التي تواجه الأشخاص، لذا قررنا أن نستفيض في الحديث عن أهم الفوائد الخاصة بالكركم، مع ذكر أهم الاستخدامات الخاصة به، وذلك في الفقرات القادمة.
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فوائد الكركم
- يعمل على تزويد الإنسان بنسبة كبيرة من الأكسجين، وهذا يساعد في عملية التنفس بشكل افضل، ويمكنك أن تحظى بهذه الفائدة عن طريق تناوله.
- كما أنه يعزز من قوة الذاكرة ويساعد الأفراد على التذكر بشكل أكبر.
- كما أنه يساهم في تعزيز عمل الدورة الدموية.
- يحد من التعرض للإصابة بالجلطات التي تحدث في الأوعية الدموية.
- يساهم في القضاء على اي ميكروبات راكدة داخل الجسم.
- يزبل كافة السموم الموجودة في الجسم، وبالأخص التي تتواجد في الكبد الذي يعد مكان أساسي لتجمع السموم.
- يضم في تركيبته مادة تعمل على تقوية الكبد وجعله خالي من السموم، وتعرف هذه المادة باسم الكركمين.
- يقلل من الإحساس بالصداع، كما أنه يستخدم في علاج الآلام المتعلقة التي تصيب الجسم لاعتباره مسكن طبيعي.
- من ضمن أهم الوصفات التي يتم الاعتماد عليها في حال الرغبة في إنقاص الوزن.
استخدام الكركم
يمكن استخدامه في الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة، وذلك من خلال اتباع هذه الطرق:
- إضافة ملعقة واحدة من الكركم إلى ملعقة واحدة من الجيلاتين مع ثلاث ملاعق من الماء الدافئ، وتخلط المكونات جيدا وتطبيقها على الوجه، والانتظار لمدة نصف ساعة وإزالة هذا القناع وغسل الوجه بالماء، واستخدام قطنة مبللة بماء الورد ومسح الوجه.
هذه الوصفة تعمل على إزالة الرؤوس السوداء، ومعالجة الحبوب الموجودة في الوجه بشكل نهائي.
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