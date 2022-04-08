حلوى السميد بالمقلاة بأسهل وأسرع طريقة لذيذة وشهية وتذوب في الفم

حلوى السميد بالمقلاة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل حلى الفيمتو، وحلاوة الجبن، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى السميد بالمقلاة بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلوى السميد بالمقلاة

تتكون حلوى السميد بالمقلاة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من السميد ناعم أو متوسط.

كوب من الدقيق.

رشة ملح.

ثلث كوب زيت أو سمنة أو زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة فانيليا.

ماء فاتر للعجن حسب الحاجة.

شربات وسط بارد.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوي السميد بالمقلاة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد والدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر والفانيليا، ثم نقلبهم جيدا بالملعقة.

ثم نزيت الزيت ونقلب باليد حتى يتشرب العجين الزيت.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة، نحضر قطاعة خطار استانلس أو مشط جديد نظيف، ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونشكلها إصبع، ثم نفردها على القطاعة أو المشط، ثم نلم العجينة لتصبح على شكل رول، ثم نغلقها على شكل دائرة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها زيت غزيز، ثم نضيف إليه قطع الحلوى ونقلبها ونتركها تكتسب لونا ذهبيا من الجهتين.

ثم نرفع الحلوى من الزيت ونصفيها جيدا، ثم نضعها مباشرة وهي ساخنة في الشربات البارد ونتركها حتى تشرب الشربات لمدة 5 دقائق تقريبا، ثم نرفع الحلوى من الشربات.