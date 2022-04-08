أفضل كريم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء تحت العين والنتيجة سحرية

كريم طبيعي لإخفاء الهالات السوداء، تعاني الكثير من الفتيات من الهالات السوداء الناتجة عن كثرة السهر أو استخدام مستحضرات تجميل ضارة، مما يسبب لها الكثير من الإزعاج والإحراج أمام أصدقائها، لذلك يبحثون عن طرق طبيعية لإزالة الهالات السوداء وإعادة نضارة وإشراقة البشرة من جديد، فيلجأون لصالون التجميل للتخلص من تلك الهالات المزعجة للشخص، ونحن بعيدون كل البعد عن الوصفات الطبيعية الأمنة على البشرة، والتي تعطي نتائجة فعالة من أول استخدام لها، بالإضافة لتغذية البشرة ومنحها الرطوبة واللمعان المطلوب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم طبيعي لإخفاء الهالات السوداء بالمنزل بكل سهولة ممكنة.

كريم طبيعي لإخفاء الهالات السوداء

تعتبر كثرة مستحضرات التجميل تسبب الكثير من الأضرار بالبشرة مع التقدم بالعمر، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل كريم طبيعي لإخفاء الهالات السوداء من خلال استخدام مكونات طبيعية من خلال الآتي، حيث تعد الهالات السوداء مصدر انزعاج للشخص وخاصة الفتيات، فقد تسبب مظهر غير لائق للبشرة مما تجعلها مرهقة وباهته طوال الوقت، هذا نتيجة لعدم أخذ قسط كافي من النوم، أو عدم شرب الماء الكثير، وعوامل نفسية وصحية، بالإضافة إلى العامل الوراثي، فقد تلجأ الفتيات لاستخدام العديد من الكريمات ومستحضرات التجميل لإخفاء تلك الهالات، ولكن لفترات قصيرة مجرد غسل الوجه يزول الكريم، واليوم من خلال مقالنا سوف نذكر لكم عدة طرق للتخلص منها نهائياً.

الطريقة الأولى

كبسولتين من فيتامين E.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق من الفازلين.

طريقة الاستخدام

قومي بإحضار وعاء ونضع به المكونات السابقة واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يوضع طبقة تحت العينين، ويفضل تركها حتى الصباح.

يغسل الوجه جيداً بالماء والغسول للتخلص من الكريم تماماً.

الطريقة الثانية

ملعقتين من زيت البابونج.

مقدار ست نقاط من زيت الورد.

ست ملاعق من الفازلين.

طريقة الاستخدام

نحضر وعاء ويتم وضع به المكونات التي تم ذكرها، ويتم تقليبهم جيداً.

يوضع هذا الكريم كل مساء حتى الصباح.

يغسل في الصباح الوجه جيداً بالماء البارد والغسول المخصص لنوع بشرتك.

الطريقة الثالثة

ربع ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة الاستخدام

احضري وعاء ونضع به الكركم وزيت اللوز، ونستمر في التقليب جيداً.

نضع طبقة على الهالات السوداء تحت العين.

يفضل تركه من الليل حتى الصباح، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول.

استمري في هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم طبيعي لإخفاء الهالات السوداء وإعادة إشراقة وحيوية البشرة من جديد، وتصبح النظرات أكثر جاذبية عن قبل.