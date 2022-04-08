صاروخ التفتيح للعرائس.. كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة الجلد الميت والبقع في يومين

يبحث الكثير من السيدات عن الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة، ولكن بعض هذه الكريمات تحتوى على مواد كيميائية تضر بالبشرة وتعمل على زيادة تجاعيد البشرة وإلحاق أضرار بالبشرة على المدى البعيد، لذا سنعرض لكم طريقة كريم الفازلين والنشا للتبييض الفوري للبشره، حيث تدخل النشا في الكثير من الوصفات الغذائية المفيدة للجسم وكذلك للبشرة، فهى تحتوى على بعض الفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم وللبشرة ، كما تساعد على نعومة البشرة وتجعلها ناعمة كبشرة الأطفال، كما تساعد على الحصول على بشرة ناعمة وصافية وخالية من الحبوب، كما إنها مفيدة جدا لأصحاب البشرة الدهنية.

كريم الفازلين والنشا للتبيض الفوري للجسم

يستخدم الفازلين في ترطيب البشرة ويعمل على القضاء على جفاف البشرة، كما يستخدم في الكثير من الوصفات خاصة لمعالجة مشكلة إسمرار البشرة نتيجة تعرض البشرة لعدة عوامل خارجية، ولتحضير كريم الفازلين والبشرة تحتاج إلى؛

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء بارد.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة إعداد كريم الفازلين والنشا

أولا علينا إذابة الفازلين عن طريق حمام ماء دافئ.

ثم نضيف جميع المكونات على الفازلين مع التقليب الجيد.

نتأكد من انسجام جميع المكونات معا .

بعد الحصول على قوام ذات ملمس كريمى، نقوم بوضع الكريم في إناء محكم الغلق ونضعه في الثلاجة .

يمكننا استخدام هذا الكريم مرة واحدة خلال اليوم.

وصفة أخرى من وصفات الفازلين والنشا

هذه الطريقة توجد مكوناتها في كل منزل ولن تحتاج إلى شراء منتج خارجى وكذلك ستحصل على نتيجة أكثر من رائعة، وسنحتاج إلى:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة إعداد كريم الفازلين والنشا