نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح للعرائس.. كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة الجلد الميت والبقع في يومين في المقال التالي
يبحث الكثير من السيدات عن الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة، ولكن بعض هذه الكريمات تحتوى على مواد كيميائية تضر بالبشرة وتعمل على زيادة تجاعيد البشرة وإلحاق أضرار بالبشرة على المدى البعيد، لذا سنعرض لكم طريقة كريم الفازلين والنشا للتبييض الفوري للبشره، حيث تدخل النشا في الكثير من الوصفات الغذائية المفيدة للجسم وكذلك للبشرة، فهى تحتوى على بعض الفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم وللبشرة ، كما تساعد على نعومة البشرة وتجعلها ناعمة كبشرة الأطفال، كما تساعد على الحصول على بشرة ناعمة وصافية وخالية من الحبوب، كما إنها مفيدة جدا لأصحاب البشرة الدهنية.
كريم الفازلين والنشا للتبيض الفوري للجسم
يستخدم الفازلين في ترطيب البشرة ويعمل على القضاء على جفاف البشرة، كما يستخدم في الكثير من الوصفات خاصة لمعالجة مشكلة إسمرار البشرة نتيجة تعرض البشرة لعدة عوامل خارجية، ولتحضير كريم الفازلين والبشرة تحتاج إلى؛
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ماء بارد.
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة إعداد كريم الفازلين والنشا
- أولا علينا إذابة الفازلين عن طريق حمام ماء دافئ.
- ثم نضيف جميع المكونات على الفازلين مع التقليب الجيد.
- نتأكد من انسجام جميع المكونات معا .
- بعد الحصول على قوام ذات ملمس كريمى، نقوم بوضع الكريم في إناء محكم الغلق ونضعه في الثلاجة .
- يمكننا استخدام هذا الكريم مرة واحدة خلال اليوم.
وصفة أخرى من وصفات الفازلين والنشا
هذه الطريقة توجد مكوناتها في كل منزل ولن تحتاج إلى شراء منتج خارجى وكذلك ستحصل على نتيجة أكثر من رائعة، وسنحتاج إلى:
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة إعداد كريم الفازلين والنشا
- علينا بمزج المكونات معا ولكن علينا أولا إذابة الفازلين داخل الميكرويف أو من خلال حمام ماء دافئ.
- مع التقليب المستمر نلاحظ ان القوام أصبح كريمى وبعد ذلك نقوم بوضع في عبوة محكمة الغلق، ونقوم بوضعه في الثلاجة.
- توجد الكثير من الوصفات الأخرى ولكن هناك بعض الوصفات التى يجب أن يتمنع عنها أصحاب البشرة الدهنية، ولكن الوصفات السابقة يمكن استخدامها مع أي بشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التفتيح للعرائس.. كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة الجلد الميت والبقع في يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.