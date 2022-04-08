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أفكار أكلات لسحور رمضاني خفيف ومشبع وشهي في نفس الوقت، الجميع يبحث بشكل كبير عن أهم الأكلات الخفيفة التي يمكن تناولها في السحور، وتكون سهلة الهضم وتعطيك فائدة كلية، وإحساس بالشبع ولا تجعل الشخص يرغب في شرب الماء طوال النهار، لذا قررنا أن نذكر لكم بعض الوجبات التي تتسم بالخفة وسرعة التحضير، وذلك من خلال متابعة السطور التالية. وصفة إعداد الطحينة الخام البيضاء في البيت بالتفصيل بدءا من السمسم. مقادير البيض بالجبنة الفيتا إحضار عدد ثلاث بيضات.

إحضار نصف ملعقة من الفلفل الأسمر.

إحضار ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من الجبن الفيتا.

إحضار ثلاث ملاعق من الحليب.

إحضار ملعقتان كبيرتان من الزيت. طريقة تحضير البيض بالجبنة الفيتا نحضر وعاء واسع ونضع البيض والزيت وكذلك الفلفل الأسمر، وبعد ذلك نقوم بخفق المكونات جيدا مع بعضها.

نبدأ بإضافة الجبن الفيتا إلى المكونات اللبن في طبق آخر.

نحضر مقلاة ونضع فيها القليل من الزيت، وننزل بالبيض المخفوق، وعندما ينضج ننزل بالجبنة الممزوجة باللبن حتى تستوي كافة المكونات. مقادير البيض بالمشروم إحضار ثلاث بيضات ذات حجم متوسط.

إحضار بصلة واحدة.

إحضار المشروم المقطع على هيئة شرائح رفيعة.

إحضار ملعقة واحدة من الزيت.

إحضار ملعقة واحدة من الثوم المهروس.

إحضار ملعقة واحدة من الملح.

إحضار ملعقة واحدة من الفلفل الأسمر. طريقة تحضير البيض بالمشروم يتم إحضار مقلاة ونضع فيها مقدار من الزيت، وننزل بالثوم المهروس ونتركه يذبل ويتحول اللون الخاص به إلى ذهبي. نضيف البصل ومن ثم ننزل بالمشروم. نستمر في تقليب كافة المكونات حتى تذبل جميعها. في طبق آخر نبدأ بخفق البيض ونضيف إليه الملح والفلفل ونقوم بسكبه في طاسة أخرى حتى يتحمر وينضج. نحضر طبق مخصص للتقديم ونضع فيه كلا من البيض أولا ومن ثم نضع على الوجه المشروم، وهكذا يكون متواجد لدينا أفضل سحور. عمر شويل - جدة أفكار أكلات لسحور رمضاني خفيف ومشبع وشهي في نفس الوقت - ثقفني

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