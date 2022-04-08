نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة إعداد الطحينة الخام البيضاء في البيت بالتفصيل بدءا من السمسم. في المقال التالي

الطحينة الخام البيضاء في البيت، أن وجود الطحينة على مائدة الطعام من أكثر الأشياء والمكملات التي تعطي للأكل لذة خاصة، لذا وجدنا أنه لابد من ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالطحينة، مع شرح مفصل لكيفية تنفيذها في البيت مثل التي نأتي بها جاهزة من المحلات، ونظرا لحالة الارتفاع في الأسعار الذي تشهده كافة الأشياء المتعلقة بالطعام سوف نتطرق إلى طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل. طريقة تحضير عجينة الكنافة البيتي في الخلاط وكافئي عائلتك بأطعم صينية كنافة بيتي 100% مكونات الطحينة الخام إحضار كوب من الدقيق.

إحضار 2 كوب من السمسم المحمص.

إحضار كوب من الزيت النباتي. طريقة عمل الطحينة الخام في البيت أولا نبدأ بإزالة اي رواسب أو أشياء غير مرغوبة في السمسم، ونحضر إناء واسع نضيف فيه السمسم، ونبدأ بتحضير السمسم حتى يصبح خالي من اي رطوبة موجودة فيه. نحضر المطحنة الخاصة بجعل الأشياء ناعمة، ونضيف السمسم ونبدأ بطحنه حتى يأخذ شكل البودرة. الخطوة الثالثة تتلخص في إضافة الدقيق الموجود لدينا إلى السمسم المطحونة والتأكد من الخليط اندمج مع لعضه، وتأتي الخطوة الأخيرة في إضافة الزيت الذي يتحكم في درجة سماكة الخليط. الدقيق الأبيض يحفظ لون الطحينة، ويجعلها فاتحة وليست ذا لون غامق. كما أن إضافة الملح يمكنك جعلها في النهاية لكي تتمكن الوصول الى القوام الذي تريده وتقدر على تمييز طعم الطحينة، وإذا كانت بحاجة إلى ملح أم لأ. طريقة تحضير الطحينة مع الأسماك تحتاج إلى إحضار مقدار مناسب من الطحينة.

إحضار 2 فصوص من الثوم المهروس.

إحضار ملعقتان من الخل الأبيض.

إحضار ربع كوب من الماء المغلي.

كما أنه يتم إحضار الطبق الذي تضع فيه الطحينة ومن ثم تبدأ بإضافة الملح والخل الأبيض، وكذلك الثوم، وأخيرا نضيف الماء الساخن لكي نتحكم في درجة قوام الطحينة سواء سائلة أو سميكة. عمر شويل - جدة وصفة إعداد الطحينة الخام البيضاء في البيت بالتفصيل بدءا من السمسم. - ثقفني

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