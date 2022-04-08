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طرق التخلص من حبوب الوجه بمكونات طبيعية سهلة وسريعة، حيث أن هناك العديد من المواطنين يعانون ظهور بعض الحبوب والبثور في الوجه، فإن ظهور البثور أو الحبوب في الوجه يكون لدي الرجال والسيدات، كما أن تلك البثور تتسبب في تعرض أصحابها إلي التوتر والانزعاج، فسوف نعرض عن طريق موقع ثقفني طريقة التخلص من البثور وإزالتها سريعا بمكونات طبيعية، فإن طرق التخلص من حبوب الوجه تكون كثيرة. أسباب ظهور البثور بالوجه كثرة خلايا الجلد الميت علي البشرة تسبب سداد مسامات الجلد فتظهر الحبوب. وجود عوامل وراثية تتسبب في تكون الحبوب بالبشرة. مرور العديد من الفتيات والشباب بمرحلة المراهقة وحدوث تغيرات في الأجساد. حدوث اضطرابات في الهرمونات في الجسم. تناول أطعمة دهنية أو أدوية تتسبب في ظهور الحبوب. عدم القيام بإزالة الميك أب أو المكياج أو استعمال منتجات غير مناسبة لنوع البشرة. تعرض المواطنين للقلق والتوتر أو تغيرات في الطقس. طرق التخلص من حبوب الوجه استعمال خل التفاح كالتالي: نأخذ مقدار من خل التفاح مماثل لكمية الماء، نقوم بمزج جميع المكونات ونستخدم قطعة قطن نضع بها محلول الخل علي الحبوب، نترك المكونات لمدة 5 دقائق ثم نغسل الوجه بماء فاتر، لابد من تكرارها يوميا حتي نزيل الحبوب سريعا، ملحوظة هامة صاحب البشرة الحساسة يأخذ من خل ملعقة نأخذ من الماء 3 ملاعق.

استخدام البيكنج بودر كالأتي: نأخذ من البيكنج بودر ملعقة ونضيف إليها ماء بكمية مناسبة حتي تتكون عجينة ناعمة، نضع العجينة المتكونة علي البثور في الوجه لمدة 5 دقائق، نقوم بغسل الوجه بماء فاتر ثم القيام بوضع كريم يعمل علي ترطيب الوجه.

طريقة العسل بالليمون كالأتي: إحضار عدد ملعقة كبيرة واحدة من العسل، نأخذ من عصير الليمون عدد نقاط يكون من 3 إلي 4 نقاط، نقوم بوضع المزيج علي البشرة حتي يصبح جاف ثم نغسل الوجه، فغن الليمون يعمل علي قتل البكتريا المتكونة علي البشرة.

خلطة الكركم كالتالي: إحضار ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، نحضر نصف ملعقة كبيرة من زيت النعناع، نخلط المزيج جيدا ثم نضعه علي الحبوب لمدة 30 دقيقة ونغسل الوجه بالماء، يجب أن نكررها مرتين كل أسبوع للحصول علي نتيجة سريعة. عمر شويل - جدة طرق التخلص من حبوب الوجه بمكونات طبيعية - ثقفني

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