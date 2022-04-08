نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير عجينة الكنافة البيتي في الخلاط وكافئي عائلتك بأطعم صينية كنافة بيتي 100% في المقال التالي

طريقة تحضير عجينة الكنافة في الخلاط، تعد الكنافة واحدة من أنواع الحلويات التي تميز شهر رمضان المعظم، التي تبدع كل ست بيت في تحضيرها واستخدام الكثير من الحشوات المتنوعة، لذا سوف نشرح لكي بالتفصيل الطريقة التي تمكنك من إعداد الكنافة في المنزل بشكل سهل، وذلك عن طريق استخدام الخلاط وإعدادها بالطريقة التي ترغب فيها بعد ذلك، وهذا بدل من اللجوء إلى شراء الكنافة جاهزة من المحلات وإنفاق الكثير من المال. كيفية منع انكماش الكفتة.. أفكار عبقرية ونصائح مجربة تحافظ على الكفتة من الانكماش مقادير عمل عجينة الكنافة في الخلاط إليكم أهم المكونات اللازمة لصنع وإعداد الكنافة:- إحضار ثلاثة أكواب من الماء.

إحضار مقدار من الدقيق.

إحضار مقدار من النشا.

إحضار ملعقتان من الحليب البودرة.

إحضار خمس ملاعق كبار من الزيت النباتي.

إحضار ملعقة ونصف من الخل الأبيض. طريقة تحضير عجينة الكنافة في الخلاط بالبيت عليك تجهيز الخلاط ومن ثم إضافة كلا من النشا، والملح، والدقيق، وكذلك الحليب البودرة. نبدأ بإنزال كلا من الماء، والخل الأبيض الموجود في المكونات السابقة، ومن ثم البدء في تشغيل الخلاط حتى تندمج المكونات مع بعضها البعض. سوف يصبح الخليط متماسك، وتصبح العجينة لينة. نحضر صينية متوسطة الحجم واستخدامها لصنع الكنافة، وذلك من خلال وضعها على النار واستخدام المصفاة وصب الخليط فيها والإنزال بها على الصينية الغير مضاف إليها أي زيوت. يجب أن تكون النار هادئة، وبعد ذلك يتم لم عجينة الكنافة من على الصينية بعد أن تستوي جيدا. نصائح الحرص على أن العجينة في البداية تكون شبه سائلة ليسهل تشكيلها ونقولها من الفتحات الموجودة في المصفاة المستخدمة.

كما أنه يتم حفظ الكنافة الناتجة داخل كيس بلاستيك.

حيث أن استخدام الخلاط الكهربائي يجعل المكونات تمتزج جيدا مع بعضها، ويتم إخراج الهواء الموجود في العجينة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير عجينة الكنافة البيتي في الخلاط وكافئي عائلتك بأطعم صينية كنافة بيتي 100% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير عجينة الكنافة البيتي في الخلاط وكافئي عائلتك بأطعم صينية كنافة بيتي 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.