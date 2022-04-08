بمكونات بسيطة اعملي سمبوسك باللحم بطعم رائع ومذاق مميز في البيت

تعد السمبوسك باللحم من المعجنات الشهية التي يقبل عليها ويعشقها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ورائع، كما تتعدد طرق حشوها حيث يمكن حشوها بالجبن أو اللحم أو الدجاج، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللحم وعجينة السمبوسك ومكونات آخرى، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سمبوسك باللحم بطعم مميز ومختلف في المنزل.

مقادير عمل السمبوسك باللحم

تحتوي السمبوسك باللحم على مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل المفروم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

القليل من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

فلفل أخضر حار مقطع.

زيت غزير.

٤ أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب وربع من الماء للعجن.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل السمبوسك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر طاسة ونضع بها الزيت والبصل ونشعل عليه النار ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم ونقلبه لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات ونقلبهم جيداً لمدة ٥ دقائق. ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد، ايضاً يمكن إضافة دبس الرمان ليعطي مذاق رائع. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والزيت ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها تهدأ لمدة 20 دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بفردها وتقطيعها بإستخدام كوب إلى دوائر صغيرة أو مثلث ويتم حشوها باللحم ويقفل عليها الأطراف، ثم تقلي في الزيت. بعد ذلك توضع على طبق التقديم بجانب الكاتشب والسلطات وتصبح جاهزة للتقديم.

نصائح عند اختيار اللحم

هناك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند اختيار اللحم الطازج هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-