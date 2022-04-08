نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل كوكيز بالشوكولاته ام اند امز وقطع الشوكولاتة الشهية في المقال التالي

الكوكيز هو عباره عن بسكويت مقرمش وسهل وسريع التحضير وهو من أشهر إنتشار في الولايات المتحدة، لأنه يختلف عن البسكويت العادي ويوجد كوكيز بقطع الشوكولاته، وكوكيز بالشوفان. مكونات كوكيز بالشوكولاته الام اند امز: 2 كوب ونص طحين.

1 كوب سكر بني.

1 كوب زبده طرية.

نصف كوب سكر عادي.

بيضات.

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

رشة ملح.

1 كوب ونص حبيبات شوكولاته الام اند امز. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع السكر الأبيض مع السكر البني، والزبده، حيث تكون في درجة حرارة الغرفة. ووضع باقي المكونات مع بعضها بشكل جيداً حتي يصبح الخليط كالكريمة. نقوم بوضع البيض تلو الآخر إلي الخليط ونقوم بتقليبها جيداً نقوم بنخل الدقيق ووضعه ووضع بيكينج باودر ورشة الملح. نقوم بوضع حبات الام اند امز وتقليبها مرة أخرى ونقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتي يتماسك. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 175. نقوم بتكوير كمية صغيرة من الخليط ونقوم بإحضار صينية ووضعها عليها قطعة من وورق الزبدة مع مراعاة حبات الكوكيز بعيدة عن بعضها حتي تذوب. نقوم بوضعها في الفرن لمدة 8 أو 10 دقائق بعد إخراجها يكون الكوكيز طري جداً نقوم بتركه حتي يبرد تماما بدرجة حرارة الغرفة مع وضع ورق الزبدة من عليه وتقديمه. مكونات كوكيز بقطع الشوكولاته: 2 كوب وربع طحين.

بيضتان

اصبعان زبدة.

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

رشة ملح.

3 أرباع كوب سكر بني.

3 أرباع كوب سكر أبيض.

رشة فانيليا.

2 كوب قطع الشوكولاته.

كوب جوز مفروم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع البيض الزبدة والفانيليا، ورشة الملح، وضربهم ونقوم بوضع الكسر البني، والسكر الأبيض وضربه حتي يصبح الخليط كريمي، ونقوم بوضع الدقيق وبيكنج الباودر وتقليبهم جيداً بالملعقة حتي نحصل على قوام العجين. نقوم بوضع قطع الشوكولاته وجوز الهند إلي الخليط وتقليبهم جيداً. نقوم بوضع الخليط إلي الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتي تتماسك. نقوم بإحضار صينية ونقوم بتكوير العجينه وفردها على ورق الزبده ونقوم بترك فراغ بين كل قطعة، نقوم بوضع الصينية إلي الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 10 دقائق نقوم بإخراج الكوكيز وتركه يبرد. مكونات شوفان والزبيب: 3 أرباع كوب سكر أبيض.

ربع كوب سكر أسمر.

أصبع زبدة.

1 ملعقة صغيرة زبدة.

نص ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضه.

3 أرباع كوب طحين.

نص ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

نص ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب ونص شوفان.

نص كوب زبيب أسود.

نص كوب جوز مفروم. طريقة التحضير. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 190 ونقوم بإحضار صينية من الفرن ودهنها بملعقة صغيرة زبدة. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع السكر الأبيض، والسكر الأسمر، والزبدة، وضربهم جيداً، ونقوم بوضع الفانيلا، والبيض ونقوم يضربهم ثانيا، حتي يصبح المزيج خفيف، نقوم بوضع الدقيق، والبيكنج صودا، والقرفه، والملح، وعجنهم. ونقوم بوضع الشوفان، والزبيب، والجوز، وتقليبهم حتي تصبح عجينة متماسكة نقوم بتشكيل العجينة على شكل دوائر ونقوم بإحضار صينية ووضعها بها وترك مسافه بين كل وقطعة. نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق حتي تصبح لونها ذهبي ونقوم بإخراجها حتي تبرد وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقه عمل كوكيز بالشوكولاته ام اند امز وقطع الشوكولاتة الشهية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل كوكيز بالشوكولاته ام اند امز وقطع الشوكولاتة الشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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