فيليه الدجاج المشوي أخف إفطار بشهر رمضان

مع حلول شهر رمضان الفضيل اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. يبحث الكثيرون عن وجبات مغذيه وخفيفه على الإفطار ومن تلك الوجبات فيليه الدجاج المشوي ، وصفة اليوم خفيفة ومميزة . ذات مذاق رائع للأطفال والكبار، ويسهل عملها بالمنزل بدقائق معدودة لسرعة طهوها. يعتبر فيليه الدجاج من الوجبات الرئيسية، السهلة والسريعة. التي يمكن طهوها داخل المنزل في دقائق بسيطة وبشكل صحي وآمن. يمكن تقديم فيليه الدجاج المشوي مع المعكرونة بالصوص الأبيض ، لتكون وجبه محببة ورائعه للأطفال. أيضا يمكن تقديمها مع الأرز البني والخضار السوتية، ليكون طبق صحي ومتكامل وخفيف على المعدة بشكل كبير خاصة لكبار السن. اليوم سنقوم بشرح طريقة عمل فيليه الدجاج المشوي بالفرن والذي لا يحتاج للعديد من المكونات والبهارات، ويسهل عمله من المكونات الموجودة بالمنزل بالطريقة التقليدية، مع إضافة بعض اللمسات عليه والتي تضفي نكهه جديده له.

مقادير فيليه الدجاج المشوي

لعمل وصفة الدجاج الخاصة باليوم، نحتاج إلى القليل من المقادير الخاصة بتتبيلة الدجاج. حتى تصبح بطعم مميز ورائحه مميزة وشهية، ولعمل طبق الدجاج اليوم نحتاج إلى :

صدور فيليه من الدجاج بمقدار 4 شرائح أو أكثر حسبما تريد

ملعقه كبيره من زيت الزيتون

ملعقه كبيره من الاوريجانو

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من بشر قشر الليمون

نصف ملعقه كبيره من الملح

ملعقه صغيره من الفلفل الأسمر

وملعقه كبيره من البابريكا

طريقة فيليه الدجاج المشوي

أولا يجب التأكد من غسل شرائح الدجاج جيدا بالماء والملح، ومن الأفضل وضعهم في محلول نقع المكون من ماء وملح وسكر . للتخلص من أي بكتيريا ضاره والتأكد من سلامتها. بعد ذلك في وعاء نقوم بتحضير التتبيلة الخاصة بالدجاج، نقوم بخلط زيت الزيتون مع الثوم والليمون. ومن ثم نضيف الفلفل الاسمر والبابريكا والملح. ونضع الأوريجانو، بعدها نقوم بوضع شرائح الدجاج بالتتبيلة ونخلطهم معا جيدا. نقوم بتحضير الصينية على النار أولا وتسخينها ، ونضع شرائح الدجاج لتأخذ صدمه على النار، لمدة دقائق بسيطة على كل وجه حتى تأخذ اللون الذهبي. ومن ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة. حتى تنضج الدجاج تماما وتصبح مقرمشه من الخارج. نقوم بتقطيعها شرائح ووضعها مع البقدونس في طبق التقديم.