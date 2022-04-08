نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطايف بالنوتيلا اللذيذة أحلي من الجاهزة وبخطوات بسيطة وسهلة هتعجب أولادك في المقال التالي
القطايف بالنوتيلا هي من أشهر الحلويات الرمضانية المحببة لدي الأطفال والكبار، ومن المعروف أن الكنافة وقطايف هي من أساسيات شهر رمضان المبارك، وتحاول الأمهات تقديم الحلويات في الشهر الكريم لتعويض الجسم عن السكريات التي يتم فقدها خلال يوم طويل من الصيام،ويتم تقديمها بحشوات مختلفة منها المحشوة بالمكسرات أو الكريم شانتيه أو بحشو النوتيلا اللذيذة المختلفة بمذاقها الطيب والشهي.
القطايف بالنوتيلا
من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة عمل كنافة بالجبن بطريقة سهلة وسريعة، أما عن مقادير عجين القطايف فهي كالتالي:
- عدد 1 ونصف كوب من الماء الدافئ.
- كوب من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من السميد.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 2 ملعقة من لبن البودرة.
- ملعقة من السكر.
- كيس فانيليا.
- 2 كوب من السكر لتحضير القطر.
- زيت للقلي.
- مكسرات حسب الرغبة.
- نوتيلا أو شكولاته قابلة للدهن.
طريقة تحضير القطايف
- يتم وضع السكر علي الخميرة وقليل من الماء الدافئ وتقليبهم جيداً.
- يتم وضع الخميرة علي الدقيق بالاضافة الي السميد واللبن البودرة والفانيليا والماء الدافئ وتقليبهم جيداً.
- تترك العجينة حتي تخمر من نصف ساعة إلي ساعة.
- في مقلاة غير قابلة للالتصاق يتم وضع العجين بمغرفة وتشكل مثل القطايف الجاهزة.
- يمكن تشكليها وهي ساخنة علي شكل قراطيس.
القطايف بالنوتيلا
من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل السويسرول، أما عن طريقة تجهيز الحشو في العجينة فهي كالتالي:
- بعد أن يتم الانتهاء من تشكيل العجينة تترك حتي تبرد قليلاً.
- يمكن أن نقوم بتشكل القطايف علي شكل قراطيس و تترك حتي تبرد علي وضع القرطاس حتي تكون سهلة أثناء التحمير.
- إذا لم تكن تفضل شكل القرطاس يمكنك حشو قطع القطايف بالشكولاته بوضع قطعه صغيرة في المنتصف.
- عدم وضع كمية كبيرة أو بجانب الأطراف حتي يتم إحكام الإغلاق بشكل جيد علي شكل نصف دائرة.
- في مقلاة يتم وضع الزيت ويترك حتي يسخن قلياً.
- توضع القطايف في الزيت حتي يصبح لونها ذهبي ومقرمش.
- يتم رش القطر عليها قليلاً مع مراعاة عدم زيادة القطر لأن النوتيلا بها نسبة سكر عالية.
- يتم تزيين القطايف بالمكسرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القطايف بالنوتيلا اللذيذة أحلي من الجاهزة وبخطوات بسيطة وسهلة هتعجب أولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.