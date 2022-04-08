القطايف بالنوتيلا اللذيذة أحلي من الجاهزة وبخطوات بسيطة وسهلة هتعجب أولادك

القطايف بالنوتيلا هي من أشهر الحلويات الرمضانية المحببة لدي الأطفال والكبار، ومن المعروف أن الكنافة وقطايف هي من أساسيات شهر رمضان المبارك، وتحاول الأمهات تقديم الحلويات في الشهر الكريم لتعويض الجسم عن السكريات التي يتم فقدها خلال يوم طويل من الصيام،ويتم تقديمها بحشوات مختلفة منها المحشوة بالمكسرات أو الكريم شانتيه أو بحشو النوتيلا اللذيذة المختلفة بمذاقها الطيب والشهي.

القطايف بالنوتيلا

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة عمل كنافة بالجبن بطريقة سهلة وسريعة، أما عن مقادير عجين القطايف فهي كالتالي:

عدد 1 ونصف كوب من الماء الدافئ.

كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السميد.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة من لبن البودرة.

ملعقة من السكر.

كيس فانيليا.

2 كوب من السكر لتحضير القطر.

زيت للقلي.

مكسرات حسب الرغبة.

نوتيلا أو شكولاته قابلة للدهن.

طريقة تحضير القطايف

يتم وضع السكر علي الخميرة وقليل من الماء الدافئ وتقليبهم جيداً.

يتم وضع الخميرة علي الدقيق بالاضافة الي السميد واللبن البودرة والفانيليا والماء الدافئ وتقليبهم جيداً.

تترك العجينة حتي تخمر من نصف ساعة إلي ساعة.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق يتم وضع العجين بمغرفة وتشكل مثل القطايف الجاهزة.

يمكن تشكليها وهي ساخنة علي شكل قراطيس.

القطايف بالنوتيلا

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل السويسرول، أما عن طريقة تجهيز الحشو في العجينة فهي كالتالي: