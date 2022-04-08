أضيفي هذا المكون على أصابع البطاطس للحصول على أفضل بطاطس مقلية ومقرمشة

سنتعرف على أفضل طريقة لعمل البطاطس المقلية لتكون أصابع شهية ومقرمشة، وهي بإضافة هذا المكون البسيط وهو ملعقة كبيرة من النشا، تحصل على بطاطا مقلية مقرمشة بدون زيت، وقرمشة خطيرة تدوم لفترة طويلة، لا تشتريها من اليوم من المحلات، فهي سهلة التحضير في المنزل، سوف نقدم لكم كل المعلومات عن هذا الموضوع في هذا التقرير.

أفضل طريقة لعمل البطاطس المقلية هي إضافة هذا المكون البسيط

أفضل طريقة لعمل البطاطس المقلية هي إضافة هذا المكون البسيط في هذه الفقرة سوف نتعلم كيفية صنع البطاطس المقلية المقرمشة، تمامًا مثل المطعم، أو حتى أحسن، لأنك ستقوم بإعدادها في المنزل، سنتعرف على جميع الخطوات المطلوبة لعمل البطاطا المقلية المقرمشة.

المقادير

4 حبات بطاطس كبيرة.

1/2 كوب خل أبيض.

2 ملاعق كبيرة نشا.

زيت القلي.

طريقة التحضير

قشري البطاطس وقطعيها إلى سمك الأصابع الوسطى حتى تنضج جيدًا.

اغسليه جيدًا، ثم انقعيه في الماء مع نصف كوب من الخل الأبيض واتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي البطاطس، ثم يتم تجفيفها من الماء، وضعيها في وعاء، وأضيفي النشا، وقلبي حتى تتغطى جميع البطاطس بالنشا.

نضع طاسة زيت، ونشغل على نار عالية، ونسكب كمية كافية من الزيت، وعندما تصبح ساخنة جدًا، نضيف البطاطس تدريجياً حتى لا تلتصق بالمقلاة.

بعد دقائق على شعلة كبيرة نقوم بتوزيع البطاطس للتأكد من أنها متباعدة عن بعضها البعض، ولا تلتصق ببعضها، لمدة خمس دقائق ثم تهدئة الحرارة إلى متوسطة.

نتركها تطهى وسوف تطفو على السطح ونبدأ في الدوران لونها ذهبي فاتح نخرجه ونصفيه من الزيت.

نضيف البهارات والملح إليها لتحافظ على مذاقها، ثم نتبّلها بالكاتشب والمايونيز لتحافظ على صحتها.

سر البطاطس المقلية المقرمشة

نقدم لك أشهى الأطباق التي يحبها الكبار والصغار، ونوضح لكم ذلك من خلال المكونات التالية:

البطاطس.

زيت القلي.

الملح باعتدال.

كوب خل طبيعي لكل كيلو بطاطس.

طريقة التحضير