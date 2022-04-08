بكوب من السميد اعملي رموش الست اللذيذة بطريقة سهلة جداً في رمضان

تعد رموش الست اللذيذة من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث انها تتميز بطعم رائع وشهي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والدقيق والسميد ومكونات آخرى، وهي من الحلويات الشهية التي يتم تزيين سفرة رمضان بها، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل رموش الست الشهية في البيت.

مقادير عمل رموش الست

تحتوي رموش الست على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٤ حبات من البيض.

كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند حسب الرغبة.

٤ أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيليا.

كوب من السميد.

كوب ونصف من الزبدة.

طريقة عمل شربات رموش الست

نقوم بإحضار إناء على النار مع وضع كوبين من السكر مع كوبين من الماء ونتركهم على النار حتى يغلي.

عند الغليان نقوم بإضافة نصف ليمونة ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق ثم ننزله على أن يكون خفيف.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير رموش الست بشكل ناجح وشهي يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخلط الزبدة ويمكن استخدام السمن مع السكر ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع الخفق، ثم نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر وجوز الهند مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ٥ دقائق، بعد ذلك نشكلها حسب الشكل المرغوب به، ثم نرصها على صينية الفرن ونضغط عليها باستخدام الشوكة. بعد ذلك تدهن وجهها بالبيض ورشة من الفانيليا، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم نسقيها بالشربات مع العلم ان يكون ساخن والرموش ساخنة مع رش وجهها بالفستق وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق رموش الست لأحلى متابعين في رمضان وبالهنا والشفا.

فوائد السميد للجسم

هناك عدة فوائد للسميد على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل السميد على تنظيم مستوى السكر بالدم.

يحتوي على الألياف التي تساعد على الشبع لفترات طويلة.

يعزز من مناعة الجسم ويقي من البكتيريا والفيروسات.

يقاوم الخطوط الرفيعة والتجاعيد ويمنع ظهور الشيخوخة.

يدعم صحة الجهاز الهضمي ويحافظ على صحة القلب.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-