نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء على الأرق وقلة النوم بخطوات سهلة جدا طبقها وستنام على الفور في المقال التالي
أسهل طريقة للتغلب على الأرق وقلة النوم يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في القضاء على الأرق، وذلك لأن ممارسة الرياضة وزيادة النشاط أثناء النهار يمكن أن يجعلك متعبًا في وقت النوم، ثم احصل على قسط كافٍ من الراحة، حيث يحتاج الجسم من 6 إلى 8 ساعات من النوم كل يوم، سوف نقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة في هذا التقرير.
التغلب على الأرق وقلة النوم
احرص على الذهاب للنوم في وقت محدد كل يوم للمساعدة في ضبط الساعة اليومية لجسمك، ومن ثم التخلص من الأرق الذي يساعد الفرد على النوم، لأن أوقات النوم غير المنتظمة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات جسدية وعدم القدرة على النوم، ومن النصائح المفيدة للتخلص من الأرق أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة بعد الظهر، والتي تعيد تنشيط الجسم، ثم التخلص من الأرق والحصول على مزيد من الراحة.
علاج الأرق بدون دواء
يمكن أن تساعد التمارين والأنشطة في القضاء على الأرق، لأن ممارسة الرياضة أثناء النهار وممارسة الكثير من التمارين تساعد على الشعور بالتعب في الليل والشعور شخصيًا بمزيد من الراحة والاسترخاء، ولكن يجب تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم لأنها تحسن الدورة الدموية ومن ثم الشعور بالحيوية، لكنها تسبب القلق في بعض الحالات، وأدناه نقدم أبرز النصائح المفيدة لعلاج الأرق كما يلي:
- كذلك قم بانتقاء لونًا هادئًا في غرفة النوم حتى يعطي إحساسًا بالراحة والاسترخاء، ويساعد على التخلص من الأرق، وانتبه لتجنب اختيار الألوان الزاهية، وتجنب الضوء القوي، لأنه لن يفرز الهرمونات اللازمة لجعل الناس يشعرون بالنعاس وبالتالي الأرق.
- احرص على أخذ حمام ساخن، فهو سيجعل الفرد يشعر بمزيد من الراحة والاسترخاء، ثم يشعر بالنعاس ويحصل على قسط كافٍ من النوم بدون أرق.
- أهمية الشعور بالنعاس قبل النوم لأن التدحرج في الفراش يؤدي بالضرورة إلى رد فعل سلبي في الدماغ، يليه الشعور بالأرق حيث لا يستطيع الفرد النوم ويأمر من الدماغ إلى الجسم لإبقائه مستيقظًا.
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