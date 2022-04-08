حضري بسهولة صينية المكرونة بالبشاميل اللذيذة في المنزل بكل سهولة

صينية المكرونة بالبشاميل ، تعتبر من الوجبات السريعة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، حيث أن يمكن عملها باللحمة المفرومة أو الفراخ أو كبدة الدجاج أو الكفتة وغيرها من الحشوات، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المكرونة البشاميل

تتكون المكرونة بالبشاميل اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالآتي:-

٥ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمنة.

نصف كيلو مكرونة قلم.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من الشوربة.

بيضة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

حبة بصل مفروم.

كوب من اللبن.

حبة فلفل اخضر.

حبة طماطم مقطعة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة والفلفل الأخضر وتحضر مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن. نضيف إليه بعد ذلك البصل والفلفل الأخضر ونقلب حتي يزيل ويأخذ اللون الذهبي ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة ونقلب جيداً. ثم نضيف إليه الطماطم المقطع ونقلب جيداً حتى تنضج ونرش عليها القليل من الملح. نحضر إناء ونضع به كمية من الماء ونضعه على النار ونضع به القليل من الزيت ونتركه حتي يصل الي الغليان ثم نضع إليه المكرونة ونقلب من حين لآخر حتي تنضج ونصفي المكرونة ونغسلها بالماء البارد. نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة من السمن على النار ثم نضيف إليها الدقيق ونقلب جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي الحصول على القوام المناسب لك. بعد ذلك نخلط المكرونة مع نصف كمية البشاميل ونفردها في الصينية ثم نضع اللحمة ونفردها جيداً ثم نضع النصف الآخر من المكرونة. نضيف بعد ذلك بيضة محفوفة على باقي البشاميل ثم نضيفه الي وجه الصينية ونفردها جيداً. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتي يسخن. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة عالية حتي تنضج لمدة ساعة إلا ربع. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

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