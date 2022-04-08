نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لبان الدكر لاستعادة الشباب والنضارة لبشرتك في المقال التالي

لا يخفي علي الجميع توافر لبان الدكر في جميع البلدان بأسعار قليلة ولمنقوع لبان الدكر فوائد لا تعد ولا تحصي تشجع الفرد علي استخدامه بالرغم من الطعم غير المقبول ويمكن استعمال منقوع اللبان بصورة دائمة ومستمرة للتمتع بفوائده ونتحدث هنا عن وصفة منقوع لبان الدكر للبشرة ولإنقاص الوزن وكذلك نذكر فوائد منقوع لبان الدكر . فوائد منقوع لبان الدكر مهدئ للكحة ومذيب قوي للبلغم .

علاج الربو .

معالج لجميع أعراض البرد .

يحمي الجسم من أعراض الشيخوخة وخاصة أن له القدرة علي إنتاج هرمون الاستروجين .

يساعد في فقد الوزن وشد الترهلات .

خفض ضغط الدم حيث يمكن تناول كوب من منقوع اللبان في الصباح وكوب أخر في المساء .

يطهر الجهاز الهضمي من البكتريا الضارة .

استعمال منقوع لبان الدكر كمضمضة يعمل علي تسكين ألم الأسنان ويعالج الالتهابات الموجودة في اللثة ويقضي علي الرائحة غير المرغوب فيها في الفم .

تدليك فروة الرأس بالمنقوع يوقف تساقط الشعر ويقوي بصيلات الشعر .

يعالج المغص حيث يقلل تقلصات العضلات ويقلل من الانتفاخات ويقضي علي عسر الهضم .

يعالج الإسهال المزمن .

يقلل من ألم الطمث .

يهدئ الأعصاب ويقلل من التوتر .

يزيل أثار أشعة الشمس والبقع الداكنة في الجلد ويعالج المسام الكبيرة ويعمل علي شد البشرة . وصفة منقوع لبان الدكر للقضاء علي التجاعيد تساعد هذه الوصفة علي استعادة شباب ونضارة البشرة وهي نقع اللبان لمدة يومين في الماء حتي يصبح لونه أبيض بعدها نقوم بترشيح السائل ووضعه في الثلاجة لحين الاستخدام .

وعند استخدامه نتركه علي البشرة مدة نصف ساعة ثم نقوم بعدها بغسل الوجه بالماء البارد .

يفضل استعمال الوصفة خلال أسبوع واحدة من تحضيرها . وصفة منقوع لبان الدكر لإنقاص الوزن للمنقوع قدرة كبيرة علي التخسيس وإنقاص الوزن ويمكن استعماله كالتالي نضع ملعقة صغيرة من لبان الدكر في كوب ماء مغلي ثم نقوم بتقليبه ونغطيه ونتركه حتي يصبح لونه أببض .

قبل كل وجبة نأخذ من المنقوع مقدار كوب صغير . عمر شويل - جدة وصفة لبان الدكر لاستعادة الشباب والنضارة لبشرتك - ثقفني

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