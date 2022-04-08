تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم بإمكانيات طبيعية في المنزل

تتبيله الدجاج المشوي مثل المطاعم في المنزل دائما تبحث الأمهات عن طريقة جديده لعمل تتبيله شوي للدجاج لإرضاء أفراد الأسرة حتى تحصل على طعم متميز مثل المطاعم الشهيرة وأيضا لضمان الجودة والنظافة حيث يعد الدجاج من احد مصادر البروتين الهامة التي يتغذى عليها جسم الإنسان يوجد اكثر من طريقه متنوعه للحصول على تتبيلة دجاج مختلفه اليوم نقدم لكم طريقة جديدة مثل المطاعم المشهورة وبإمكانيات طبيعية في المنزل حيث تجد الآم صعوبة في إقبال أطفالها على تناول الدجاج واللحوم المحضر في المنزل ولكن بعد التعرف على طريقتنا اليوم سوف يقبل الأطفال على تناول الدجاج واللحوم بكثرة.

مكونات تتبيله الدجاج المشوي

نحضر دجاجة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

عصير حبة ليمون متوسطة الحجم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكلة.

مقدار ملعقة كبيرة من بهار الدجاج الحار حسب ما يفضل.

نحضر ملعقة كبيرة من الاوريغانو.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

عدد 2 ملعقة كبيرة من المستردة.

2 ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو.

طريقة تحضير الدجاج المشوي

أولا تغسل الدجاجة وتنظف جيدا تحت الماء الجاري قبل وضعها في المحلول للحصول على نتائج افضل وطعم و رائحه مثل المطاعم. ثم ننقع الدجاجة في المنقوع عبارة عن ملعقة سكر وملعقة ملح بالتساوي وعليهم كمية من الماء مناسبة نقلب جيدا حتى تذوب المكونات في الماء. ثم تترك الدجاجة في المحلول لمدة ليلة كاملة حتى يكون نسيج الدجاج طري وهذا يؤثر على الطعم والمذاق. نحضر وعاء ونضع فيه الدجاج المنقوع المغسول مع خلطة تتبيله الدجاج المشوي وهذا يكون بعد عمل فتحات عميقة في لحم الدجاج. يترك الدجاج في التتبيله لمدة ليلة كاملة أو على الأقل 6 ساعات. نضع كوب من الماء على الدجاج و نبدأ في تسخين الفرن و ندخل الدجاج المتبل في الفرن الساخن لمدة ساعة.

يجب تغطية الدجاج بورق الالمونيوم وبعد مرور الساعة نزيل ورق الالمونيوم من على الدجاج و يترك في الفرن يحتمر وجه الدجاج.