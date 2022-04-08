بملعقة من الزيت اعملي حلويات سهلة وسريعة بمكونات بسيطة وإقتصادية في رمضان

تعد الحلويات السهلة والسريعة من الحلويات الشهية التي يعشقها الكثيرين حيث يتم تحضيرها بشكل سريع وسهل، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز وذات مذاق مختلف، كما تتكون هذه الحلويات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزيت والشربات ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في نصف ساعة تقريبا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بطعم رائع في البيت.

مقادير عمل حلويات سهلة وسريعة

لتحضير حلويات سهلة وسريعة وغير مكلفة يجب توافر عدة مقادير بسيطة وسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من خميرة الخبز.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت.

شربات ثقيل.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير حلويات سهلة وسريعة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضيرها بشكل ناجح وشهي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر نصف كوب من الماء الدافئ، ثم نضيف له الخميرة وملعقة من السكر ونقلبهم جيداً ثم نتركها لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى تتفاعل. بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع ملعقة الزيت وكوب الخميرة ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة باقي الماء بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يزيد حجمها، ثم نقوم بفرد العجينة ودهنها بالزيت وتطبيقها، ثم نغطيها ونتركها لمدة ٥ دقائق. ثم نفرد العجينة مرة آخرى ونقطعها إلى مربعات صغيرة، ثم نضعها في زيت ساخن حتى تنتفخ وتأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها من الزيت ونضعها بالشربات على أن يكون ثقيل وبارد، ثم نصفيها ونخرجها على طبق التقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى حلويات سهلة وسريعة لأحلى مشاهدين ومتابعين على سفرة رمضان وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات ثقيل

لتحضير شربات ثقيل بطريقة بسيطة في المنزل يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-