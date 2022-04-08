بسبع ملاعق نشا جهزي مهلبية قمر الدين بالمشمش بخطوات في مقدرة الجميع

طريقة تحضير مهلبية قمر الدين بالمشمش بعدة ملاعق من النشا في المنزل بخطوات غير متوقعة بسيطة، ويتم تحضير المهلبية بعدة طرق مختلفة حيث يمكن عملها بقمر الدين فقط أو الجزر أو البرتقال أو بالمشمش، ومن المعروف أن يقبل الجميع على الأشياء المرطبة بكثرة في الأيام الحارة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتعد طريقة اعداد المهلبية فى المنزل من أنواع المرطبات التي لا تتطلب وقت كبير ولا أي نوع من المجهود، وبعد الانتهاء من تحضيرها يتم تزينها بالمكسرات وجوز الهند والزبيب على حسب الرغبة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات عمل مهلبية قمر الدين وكيفية تنفيذها خطوة بخطوة في البيت لنسعد بها جميع أفراد العائلة عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل مهلبية قمر الدين بالمشمش

يقبل الجميع على الأشياء المرطبة بكثرة في الأيام الحارة وخاصة في شهر رمضان لذلك سوف نقدم لكم الآن مكونات عمل مهلبية قمر الدين بالمشمش وهي كما يلي:-

٧ ملاعق من نشا الذرة.

كيلو من المشمش الطازج.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كمية من السكر للتحلية ( على حسب الرغبة ).

٣ أكواب من الماء.

طريقة تحضير المهلبية

تعد طريقة اعداد المهلبية فى المنزل من أنواع المرطبات التي لا تتطلب وقت كبير ولا أي نوع من المجهود فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

في البداية نقوم بغسل المشمش جيداً بالماء ونقطعه قطع صغيرة، ثم نضعها في الخلاط الكهربائي ونضيف عليها كمية من الماء. ثم نضرب المشمش جيداً حتى نحصل على خليط ناعم ثم نسكبه في وعاء آخر. بعد ذلك نضيف إليه السكر حسب الرغبة والفانيليا والماء ونقلب المكونات مع بعض. نضع النشا في مقدار قليل من الماء ونذوبه جيداً ثم نسكبه على الخليط السابق. نرفع الخليط على النار ونقلب فيه باستمرار حتى يتكون لدينا خليط متجانس ثقيل القوام ثم نرفع الخليط من على النار. نسكب الخليط في أطباق التقديم ونضعه في الثلاجة لعدة ساعات حتى يتماسك ونزينها بالمكسرات المختلفة ثم نقدمه بارداً بألف هنا وشفا.

فوائد النشا الصحية

تتعدد فوائد النشا الصحية لذلك نقوم بإدخاله في كثير من الحلويات وهذه الفوائد كالآتي:-