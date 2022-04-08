طريقة تحضير القطايف بحشوة الفراخ بقليل من قطع الفراخ المسلوقة

القطايف بحشوة الفراخ الأكلة الشهية التي يقبل على تناولها معظم الناس وذلك بسبب طعمها الجميل الرائع، تتنوع طرق عمل القطايف من طريقة إلى أخرى على حسب الرغبة والنوع المفضل عند كل فرد حيث يمكن تحضيرها بالنوع الحلو أو بالنوع الحادق، كما أن كثير من الناس يقومون بشرائها جاهزة بتكاليف كثيرة ومن الأفضل القيام بعملها في المنزل بطرق سهلة ونظافة مضمونة، لذلك سوف نقدم لكل مشاهدينا الكرام النوع الحادق منها وهي القطايف بحشوة الفراخ والتعرف على مكونات عملها وطريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات عمل القطايف بحشوة الفراخ

القطايف بحشوة الفراخ الأكلة الشهية التي يقبل على تناولها معظم الناس وذلك بسبب طعمها الجميل فهيا بنا نتعرف من خلال هذه الفقرة على مكونات عملها وهي كما يلي:-

٥٠٠ جرام من القطايف.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كيلو من صدور الفراخ المسلوقة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح على حسب الحاجه.

كوب من الحليب.

طبق صغير من المشروم المقطع مكعبات.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

بصل مفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

جوزة الطيب.

زعتر.

طريقة تحضير القطايف

تتنوع طرق عمل القطايف من طريقة إلى أخرى على حسب الرغبة والنوع المفضل عند كل فرد والآن سوف نتعرف على النوع الحادق منها وهي كما يلي:-

نحضر طاسة بها ملعقتين الزيت ونضعها على النار ونشوح بها صدور الدجاج المسلوقة والبصل المفروم والثوم ونقلب. ثم نضيف على الدجاج والبصل الملح والفلفل الأسود والزعتر وقطع المشروم ونقلب جيداً حتى تذبل جميع المكونات. نضع في إناء آخر ملعقة الزبدة مع قليل من الدقيق ونقلب على النار لمدة ٣ دقائق. نسكب كوب الحليب على الدقيق ونخفق بالمضرب حتى لا تتكون تكتلات ونتركه حتى يثقل القوام ويصبح بشاميل. بعد ذلك نقلب خليط البشاميل مع خليط الحشوة حتى نحصل على خليط متجانس ونتركه حتى يبرد. ثم نحضر القطايف ونضع بداخلها قليل من الحشوة ونغلقها ثم نقليها في كمية من الزيت الساخن ونتركها حتى تنضج تماماً.

طريقة عمل عجينة القطايف

تعتبر مكونات عمل عجينة القطايف من المكونات البسيطة التي لا تكلف كثيراً وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

الطريقة