غسول طبيعي مذهل لتسريع نمو الشعر والقضاء على التساقط والقشرة، نشارك معكم اليوم أعزائي متابعي موقع ثقفني وصفتين طبيعيتين لعلاج معظم المشاكل اليومية التي قد يواجهها شعرك، وتتميز كل منهما بعدم احتوائها على زيوت أو بيض ولا تسبب أي رائحة كريهة للشعر، فهي عبارة عن مقادير بسيطة ولكنها ضرورية للغاية يتم إضافتها إلى الشامبو أو الغسول، بحيث تمنحك نتائج لا بأس بها في علاج القشرة والتساقط من ناحية، ومن ناحية أخرى تساعد كثيراً في زيادة طول الشعر وتكثيفه بشكل فعال.

غسول طبيعي لتسريع نمو الشعر

مكونات الوصفة الأولى لإعداد الغسول:

عصير ليمونة واحدة كبيرة ( يقوي جذور الشعر ويكثفه ويعالج تساقط الشعر لاحتوائه على فيتامين ج ). ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ويمكنك إستخدام خل التفاح ولكن بنصف الكمية ( يساعد في القضاء على الفطريات والبكتيريا المتسببة بتساقط الشعر ). القليل من الشامبو الخاص بك.

نضف عصير الليمون في وعاء مناسب ثم نضف إليه الخل وبعد ذلك نمزج جيداً، ثم نضف القليل من الشامبو الخاص بك ونمزج مجدداً ويمكنك إضافة هذا الخليط داخل زجاجة الشامبو، ويرجى رج القنينة جيداً لخلط المكونات مع الشامبو واغسل شعرك بهذا الشامبو وستحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول، فسيتوقف شعرك تماماً عن التساقط ويمكنك الاحتفاظ بهذا الشامبو لفترة طويلة، استمر في إستخدام هذا الشامبو حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

تطويل الشعر وعلاج التساقط

المكونات اللازمة لإعداد الخلطة هي:

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض ( يحسن من الشعر التالف ويعالج تساقطه كما أنه يجعل الشعر كثيفا ويعالج الصلع ).

5 أوراق غار ( يعالج التهابات فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر ).

ماء ساخن.

نضف مقدار الأرز وأوراق الغار في جرة أو برطمان زجاجي ثم نضف الماء الساخن حتى يمتلئ البرطمان، وبعد ذلك نغلق البرطمان جيداً وندع المكونات تنقع في الماء الساخن لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك سيتغير لون الماء ونخلط المكونات جيداً بإستخدام ملعقة ثم نقوم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة، ثم نسكب هذا المحلول داخل قنينة الشامبو الخاص بك ويرجى رج القنينة جيداً لخلط المكونات، اغسلي شعرك بهذا الشامبو وستحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الإستخدام، ويمكنك الاحتفاظ بهذا الشامبو لفترة طويلة.