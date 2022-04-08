طريقة تحضير سمبوسك الكاسترد ذات الطعم الرائع بخطوات سهلة وسريعة

طريقة تحضير سمبوسك الكاسترد المسكرة بمجموعة من الخطوات البسيطة، تتنوع طرق عمل السمبوسك من طريقة إلى أخرى حيث أن يمكن تحضيرها حلوة أو حادقة على حسب الرغبة، وهي من أشهر أنواع المعجنات التي يكثر الإقبال عليها وتقوم كثير من الأمهات بإعدادها بشكل جميل جذاب، وتعد مكونات عملها من المكونات البسيطة المتوفرة في كل مكان ومعظم مكوناتها صحية ومفيدة للجسم مثل القرفة والحليب والبيض، والآن سوف نعرض على كل مشاهدينا طريقة تحضير سمبوسك الكاسترد والتعرف على مكوناتها بطريقة واضحة.

مكونات عمل سمبوسك الكاسترد

تعتبر مكونات عمل سمبوسك الكاسترد من المكونات البسيطة المتوفرة في كل مكان ومعظم مكوناتها صحية ومفيدة للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

سمبوسك.

٢ كوب من الحليب.

دقيق.

ربع كوب من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

قرفة حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر.

موز.

٤ صفار بيض.

كمية من الزيت للقلي.

سكر بودر.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع طرق عمل السمبوسك من طريقة إلى أخرى حيث أن يمكن تحضيرها حلوة أو حادقة على حسب الرغبة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نحضر إناء ونسخن به كمية الحليب المطلوبة على النار. ثم نخفق البيض جيداً في وعاء ونضيف عليه السكر والنشا ونخلط ثم نضع قليل من الحليب على هذا الخليط ونقلب. بعد ذلك نضع الإناء على النار مرة أخرى ونسكب عليه كمية الحليب المتبقية ونستمر في التقليب حتى يصبح القوام كريمي. نضع الزبدة إلى المكونات السابقة ونقلب ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نهرس الموز ونضيف عليه رشة من القرفة ونقلب ثم نضعهم على الكاسترد. نقوم بحشو السمبوسة بقليل من الكاسترد ونغلق العجينة عن طريق خلط قليل من الدقيق مع الماء. نحضر مقلاة بها كمية من الزيت ونتركها على النار حتى يسخن الزيت ثم نقلي به السمبوسة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرج السمبوسة من الزيت ونرش عليها قليل من السكر البودر والقرفة ونقدمها بالهنا والشفا.

فوائد الكاسترد للرضع

يمتاز الكاسترد بمجموعة من الفوائد وخاصة للرضع فهيا بنا نتعرف على بعض منها وهي كالآتي:-