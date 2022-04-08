أطعمة تسبب الخمول والتعب في رمضان بعد تناول الإفطار

العديد من الأشخاص يعانون في شهر رمضان الكريم من الشعور بالكسل والخمول، حيث أن هناك أطعمة تسبب الخمول والتعب عند تناولها في وجبة الإفطار، ومن المعروف أن أهم ما يميز شهر رمضان الكريم هو الصيام والتوقف عن تناول الطعام لساعات طويلة، يصل متوسطة عدد الساعات إلى 12 ساعة، مما يرتد على صحة الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والنفسية، ولكن بعد تناول الإفطار ينتاب الشخص الشعور بالخمول والكسل، ولكن مما يميزه أيضا تنوع الأطعمة التي يتم تقديمها على وجبة الإفطار ووجبة السحور، وينصح خبراء التغذية بضرورة تناول أطعمة صحية وغنية بالفيتامينات بعد ساعات الصيام، لتجنب الشعور بالتعب أو الخمول بعد الإفطار.

أطعمة تسبب الخمول والتعب في رمضان

هناك بعض أصناف من الأطعمة يؤدي تناولها للشعور بالخمول، ومنها المقليات، والمشروبات الغازية، والسكريات، للعديد من الأسباب التي تضر بصحة الجسم، وهي كالآتي:

الأطعمة المقلية كالدجاج المقلي: حيث تحتوي هذه النوعية من الأطعمة على نسبة كبيرة من الدهون والشحوم، وبدلا من ذلك يمكن استبدالها بالدجاج المشوي، أو المسلوق.

المشروبات الغازية: تعد من الأشياء المضرة بالنسبة للجسم لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات، والألوان والنكهات الصناعية، مما يجعلها تعمل على زيادة مستوى السكر في الدم، وانخفاضه سريعا، وأمراض أخرى تضر بالجسم، لذلك يتوجب استبدالها بالعديد من أنواع العصائر المختلفة والطازجة.

الحلويات والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات: يتسبب الإسراف في تناول السكريات في التقليل من إنتاج المادة الكيميائية الموجودة بالدماغ، والمسؤولة عن تحفيز الشعور باليقظة، مما يتسبب في الشعور بالخمول، وبما أنه يكثر أصناف الحلويات التي تقدم في رمضان فإن الكثير منا يشعر بذلك الشعور.

الحبوب المكررة: والمقصود بالحبوب المكررة هنا هي الحبوب التي يتم استبدال بعض العناصر الغذائية التي تحتويها، أثناء عملية المعالجة، ومنها الخبز الأبيض، والمكرونة بأنواعها، على الرغم من أنها غنية بالنشويات والسكر، والذي يقوم بدوره بمنح الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ولكن تلك الشعور يكون مؤقتا، بمعنى أنه يتحول بعد ذلك إلى الشعور بالخمول والتعب والإرهاق.

ملحوظة هامة جدا

لابد من استشارة الطبيب قبل البدء في تناول الوجبات والأطعمة، لتناولها بالمقدار المطلوب حسب حاجة كل جسم، خاصة من يعانون من بعض الأمراض المزمنة.