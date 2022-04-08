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عمر شويل - جدة كريم طبيعي لتكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش وينبت الفراغات بشكل سريع، تبحث المرأة عن كل ما يميزها وخاصةً الوجه حيث يعد رمز جمالها وأنوثتها ، ولكن قد تعاني بعض الفتيات من مشكلة قلة كثافة الحواجب والرموش، مما تلجأ لاستخدام الطرق التقليدية مثل الماسكارا أو قلم تحديد الحواجب للحصول علي وجه جذاب، ولكنها تحتوي علي مواد كيميائية تتسبب في تساقط وضعف نمو البصيلات، في حين أنه يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بمكونات طبيعية آمنة وليس لها أي آثار جانبية.
كريم طبيعي لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بمكونات سريعة المفعول
يعد تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من الأمور التي تهتم بها الفتيات والسيدات للحصول علي مظهر مثالي.
وذلك لأنها مسئولة عن تغيير شكل الوجه من حيث منحك عمراً أكبر مما تشكل مصدر إزعاج.
ولهذا سوف أقدم لكل كريم طبيعي لتكثيف الحواجب والرموش ويزيد من نموها بشكل سريع.
كريم زيت جوز الهند وشمع العسل لتكثيف شعر الحواجب وإنبات الفراغات
هذا الكريم يساعد في تكثيف الشعر ونموه بشكل طبيعي وخاصةً شعر الحواجب كما يقوم بإنبات الفراغات وتسريع نموها.
ويتم تحضير الوصفة كما يلي:
- ربع كوب زيت لوز حلو.
- ملعقتان كبيرتان زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان شمع العسل.
- ملعقة كبيرة زبدة الشيا.
- بعض القطرات من أي نوع زيت عطري.
طريقة التحضير:
- نبدأ يوضع كافة المكونات مع بعضها في وعاء.
- ثم نضيف كمية ماء في قدر على النار حتى يغلي.
- ونضع وعاء المكونات في القدر على النار ونتركه حتى تغلي وتذوب المكونات.
- بعدما تذوب المكونات نضعها في عبوة نظيفة ونتركها في درجة حرارة الغرفة ليتماسك الخليط ويصبح قوامه كالكريم.
- نضع كمية مناسبة من الخليط على الحاجبين في الصباح والمساء وتمشيط الحاجبين بفرشاة مخصصة.
وصفة زيت جوز الهند لتكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش
يتميز زيت جوز الهند بأنه يحتوي على كثير من العناصر المغذية التي تحتاج لها بصيلات الشعر لتساعدها في النمو وتقويتها،
ومن أمثلة تلك العناصر نجد: البروتينات، فيتامين أ، عنصر الحديد، ويمكن تكثيف شعر الحواجب بالخطوات التالية:
- نقوم بوضع عدة قطرات من زيت جوز الهند على أطراف الأصابع بعد تدفئته قليلاً.
- بعد ذلك نمر أطراف الأصابع على الحاجبين مع مراعاة تدليكهما بلطف لدقائق معدودة، فهذه الحركة تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الحاجبين.
- ثم نترك الزيت على الحواجب ليلة كاملة.
- في الصباح نغسل الحاجبين بماء فاتر.
- ينصح بتكرار هذه الوصفة لمدة ٦٠ يوم لملاحظة النتائج المطلوبة.
- يمكن أيضاً أن يتم وضع هذا الزيت على الشعر من الجذور لتعزيز طوله وتغذيته وتقوية البصيلات.
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