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بيتزا بالكفتة والفلفل الألوان بطريقة سهله وبسيطه في المنزل وبمكونات موجوده في كل مطبخ حيث تعد البيتزا من اشهي والذ الوجبات السريعة والمفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتختلف طرق التحضير للبيتزا كما تختلف أنواع الحشو حيث يمكن استخدام قطع الدجاج أو اللحم أو الأسماك كما يمكن استخدام أنواع عديده من الجبن حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل بيتزا بالكفتة والفلفل الألوان كيلو غرام من الدقيق.

نصف كيلو غرام من الكفتة.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

ملعقه كبيره من الخميرة.

اربع ملاعق كبيره من الزيت.

ربع كوب صغير من البصل المقطع.

2 حبة من الفلفل الأخضر والأحمر مقطع إلي شرائح.

ملح حسب الرغبة.

رشه من السكر.

نصف كوب من الزيتون المقطع.

ثوم مفروم.

نصف ملعقه صغيره من الزعتر.

نصف ملعقه صغيره من البابريكا.

2 ملعقه كبيره صلصة باربكيو.

رشه من الفلفل الأسود.

3 ملاعق كبيره من صلصة الطماطم.

كوب ماء دافئ.

ماشروم حسب الرغبة.

جبن موزاريلا أو شيدر حسب الرغبة. طريقة تحضير بيتزا الكفتة والفلفل الألوان نبدأ بتحضير وعاء كبير ثم نضع كل من الدقيق والسكر والحليب مع زيت الزيتون ورشه صغيره من الملح والخميرة ونقلب جيدا وتترك لمده ربع ساعه تقريبا.

نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب باليد حتي يصبح العجين ناعم ثم يغطي ويترك جانبا لمده لا تقل عن ساعه.

نقوم بتحضير الحشو بوضع المقلاة علي النار ثم نضيف الزيت ويترك حتي يسخن ثم نضيف كل من الثوم والملح والفلفل والبابريكا والزعتر ونقلب.

نضيف البصل والفلفل ونقلب لمده لا تقل عن خمس دقائق ثم نضيف صلصة الباربكيو ونقلب.

نحضر صينيه الفرن ونضع العجين في الصينية ونقوم بفرد العجين جيدا ثم نضع الصلصة علي العجين مع التوزيع جيدا ثم نضيف الحشو ويفرد حتي يغطي العجين.

نقوم بوضع الفلفل الأخضر والأحمر وشرائح من البصل حسب الرغبة ثم نضع الجبن الشيدر أو الموزاريلا حسب الرغبة مع الكفتة ثم نضع الصينية في الفرن بعد التسخين جيدا وعلي درجه حراره 180 درجه حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة بيتزا بالكفتة والفلفل الألوان بطريقة سهله وبسيطه في المنزل

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