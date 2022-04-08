طريقة تحضير عجينة العشر دقائق لعمل أسهل وجبة اقتصادية للسحور أو الإفطار، نقدم لكم اليوم واحدة من أسهل الوصفات لوجبة اقتصادية سريعة تناسب السحور والإفطار أيضاً، وهي عبارة عن عجينة يتم تجهيزها بخطوات إعداد بسيطة جداً وبدون تخمير مع حشوة لذيذة للغاية؛ لتحصلين على فطيرة بحجم عائلي سريعة التحضير مع طعم شهي ومقادير بسيطة، فلن تخرج مكونات الفطيرة عن كوب زبادي، 3 بيضات، رشة ملح، رشة فلفل أسود، 2 ملعقة صغيرة سكر، من كوب ونصف إلى 2 كوب دقيق حسب احتياج العجينة، بالاضافة إلى 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق

أما المقادير المطلوبة لعمل الحشوة وهي حسب اختيارك ورغبتك:

بصلة كبيرة مقطعة. 3 حبات فلفل كبير حار أو حلو مقطع. 2 صدر دجاجة مقطع شرائح صغيرة. شرائح زيتون. توابل (ملح / فلفل أسود / توم بودر / بصل بودر / شطة / بابريكا).

نبدأ بتحضير الحشوة بإضافة القليل من الزيت و قطع البصل إلى مقلاة غير لاصقة على النار، ونقلب 5 دقائق تقريباً وبعدها نضف قطع الفلفل ونقلب مجدداً حتى تدخل المكونات في التسوية، وبعد ذلك نضف شرائح الدجاج ونقلب جيداً ثم نضف التوابل بمقدار ملعقة صغيرة من كلا منهما، ونقلب مجدداً حتى يتم التسوية ثم نطفئ النار ونضف الزيتون ونقلب مرة أخيرة. ثم نبدأ بتحضير العجينة بإضافة الزبادي إلى وعاء ثم نضف البيض الملح والفلفل الأسود، مع إضافة السكر والبيكنج بودر ثم نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تندمج جيداً.

أسرع وجبة لسحور لذيذ

بعد ذلك نضف الدقيق تدريجياً مع التقليب لمدة 3 دقائق تقريباً حتى نحصل على قوام سائل ثقيل، ثم نحضر قالب بايركس ونضع بداخله ورقة زبدة ثم نسكب نصف مقدار العجين ونوزعه بسمك رفيع، ثم نضف الحشوة ونوزعها بشكل متساوي وبعد ذلك نضف النصف الآخر من العجين ونوزعه بشكل متساوي، ويمكنك وضع رشة من الجبن المودزريلا مع رشة من حبة البركة او السمسم، ثم ندخل القالب فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط لمدة نصف ساعة تقريباً، وبعد ذلك نتركها تبرد قليلاً ثم نقطعها وتصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى الروعة واللذاذة.