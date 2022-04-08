نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل نجرسكو الدجاج مع أشهى صوص بطعم ألذ من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل نجرسكو الدجاج مع أشهى صوص بطعم ألذ من المطاعم، نشارك معكم اليوم واحدة من ألذ وأشهر الوصفات الإيطالية للباستا المنتشرة بكثرة في الدول العربية وهي نجرسكو الدجاج، فهي تعتبر من الوجبات الأساسية والتي يُعتمد عليها كثيراً خلال شهر رمضان. نقدمها لكم من خلال موضوعنا اليوم بطريقة تحضير وإعداد تشبه طريقة المطاعم، مع نكهة وقوام متميز وبطعم فى منتهى الجمال.

طريقة تحضير نجرسكو الدجاج

المقادير اللازمة لتجهيز النجرسكو:

علبة مكرونة شرايط بمقدار نصف كيلو (فتوتشيني).

2 كوب حليب لتر كريمة (ويمكنك استبدالها ب 12 مكعب جبن كيري مع 2 كوب حليب في الخلاط).

جبن مودزريلا حسب الرغبة.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

زبدة وزيت.

شرائح زيتون اسود.

شرائح مشروم.

نصف كيلو دجاج مقطع قطع صغيرة.

نقوم اولا بتتبيل شرائح الدجاج بالفلفل الأسود والملح جيداً ثم نحضر مقلاة ويفضل ان تكون غير لاصقة، ثم نرفعها على النار ونضف إليها مكعب من الزبدة والقليل من الزيت ثم نضف شرائح الدجاج، ونقلب جيداً حتى تأخذ لون ذهبي خفيف وبعد ذلك نرفع شرائح الدجاج من المقلاة في وعاء جانبي، ثم نضف إلى المقلاة شرائح المشروم ونقلب جيداً ومن جانب آخر نحضر ماء في إناء مع رشة ملح لسلق المكرونة، وعند الغليان نضف المكرونة ونقلب حتى تقترب على التسوية ثم نقوم بتصفيتها، وبعد ذلك نقوم بتحضير البشاميل.

نجرسكو الدجاج بطريقة سهلة

نضف الزبدة في إناء كبير على النار وعندما تذوب نضف الدقيق ونقلب جيداً وبعد ذلك نضف الحليب والملح والفلفل حسب الرغبة، ونقلب جيداً وعندما يثقل القوام نوعاً ما نضف شرائح الدجاج ونتركها تغلي مع الصوص، ثم نضف الجبن المودزريلا والكريمة ونقلب مجدداً وبعد ذلك نطفئ النار ونضف المشروم والزيتون، ونقلب مرة أخرى وبعد ذلك نضف المكرونة المسلوقة ونمزج كل المكونات بشكل جيد مع رشة من الفلفل الأسود.

بعد ذلك نضع المكرونة مع الصوص في قالب بايركس ونوزعها بشكل متساوي ثم نضع على السطح جبن مودزريلا، ونضف على الجبن القليل من الحليب حتى لا تكون جافة وبعد ذلك ندخل القالب فرن ساخن حتى تأخذ الأطراف لون ذهبي، وبعد ذلك نشغل الفرن من أعلى حتى تأخذ لون ذهبي وبعد ذلك نخرج القالب ونترك النجرسكو لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقطعه ويصبح جاهز للتقديم بطعم رهيب.