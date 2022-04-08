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طريقة عمل القراقيش بالعجوة في المنزل سهلة وسريعة، حيث أن هناك العديد من المواطنين يعشقون القراقيش الناعمة، فلذلك موقعنا سوف يقدم خطوات تحضيرها في المنزل بسهولة كالجهزة، فسوف نوضح من خلال موقع ثقفني الإلكتروني طريقة عمل القراقيش بالعجوة والسادة بالبيت بسهولة، فيمكن تناول القراقيش مع الشاي أو اللبن علي الفطور. مقادير تحضير قراقيش كالجاهزة إحضار كمية من الدقيق مقدارها كيلو جرام.

نأخذ من كلا من الزيت والسمن كمية معيارها كوب واحد فقط.

نحضر من السمسم مقدار عدد 2 كوب.

نأخذ من من المحلب المطحون كمية تكون عبارة عن ملعقة صغيرة.

نعد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نجهز كمية من الماء الدافئ للعجن حسب الحاجة.

إعداد ملعقة كبيرة واحدة من كلا من الملح والسكر والبيكينج بودر. مكونات الحشوة. تجهيز 500 جرام أي نصف كيلو من العجوة المفرومة الناعمة.

نعد مقدار نصف كوب من السمن المذاب.

إعداد عدد 2 ملعقة من السمسم.

نحضر عدد ملعقة واحدة صغيرة من القرفة الناعمة. طريقة عمل القراقيش بالعجوة في المنزل نحضر وعاء صغير نصع فيه كلا من الزيت والسمن ونسخنهم علي النار ونطفئ عند بداية الغليان.

نجهز وعاء كبير نضيف فيه كلا من المواد الجافة كالدقيق والبيكينج بودر والملح والمحلب المطحون.

نقلب جميع المكونات الجافة حتي تمتزج جيدا، ثم نقوم بعمل حفرة في المواد الجافة نضع فيها السمسم.

ثم نسكب في الحفرة السمن والزيت الساخن، ونقلبهم جيدا بالمعلقة حتي تمتزج كافة المكونات المضافة.

نقوم بإحضار كوب كبير نضيف فيه كلا من كوب ماء دافئ وملعقة الخميرة مع ملعقة السكر، نتركهم لمدة 10 دقائق يتخمر.

القيام بفرك الدقيق بالسمن جيدا حتي يصبح ناعم ثم نضيف كوب الخميرة، نقلب جميع المكونات جيدا حتي تمتزج ونضيف الماء الدافئ بالتدريج حتي تتكون عجينة متماسكة.

نترك العجين يختمر لمدة 60 دقيقة ونحضر الحشو.

نقوم بإضافة كلا من العجوة والسمسم والسمن في إناء علي النار مع التقليب المستمر.

نقطع العجين قطع متوسطة ثم نفرد العجين علي سطح مدهون بالزيت.

نقطع العجوة ونفردها ثم نضعها علي قطعة العجينة ثم نلف العجين رول.

نستخدم السكين ونقطعها قطع متساوية، ثم نضعها في صاج فرن مدهون.

نترج الصاج حتي يختمر القراقيش مع تغطيتها.

ندخل الصاج إلي الفرن حتي ينضج تصبح القراقيش ذهبية اللون. عمر شويل - جدة طريقة عمل القراقيش بالعجوة في المنزل سهلة وسريعة - ثقفني

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