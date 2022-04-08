أفضل كيراتين طبيعي للشعر الخشن مع تنعيم ولمعان لا مثيل له، نقدم لكم اليوم واحدة من أفضل الخلطات الطبيعية المخصصة لفرد الشعر وزيادة نعومته ولمعانه، فهي كفيلة بتحويل شعرك 360 درجة إلى الأفضل بدون خشونة أو خُصل متطايرة. إليكم طريقة تحضير أقوى كيراتين من المنزل باستخدام مكونات طبيعية خالصة لفرد الشعر وتنعيمه من الاستعمال الأول. في وصفتنا اليوم سنعتمد على عنصر طبيعي رائع وهو الكوسه مع عدد من الإضافات، فقد أثبتت كفاءتها في القضاء على مشكلة خشونة وجفاف الشعر ومنع الشعر لمعان قوي.

أقوى كيراتين طبيعي للشعر من المنزل

المكونات اللازمة لعمل الخلطة هي:

ثمرة كوسا كبيرة الحجم. كوبين من الماء. ملعقتين من نشا الذرة ومثلهما من الماء. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نأخذ ثمرة الكوسه ونقطعها على شرائح صغيرة ثم نضع شرائح الكوسا في قدر مناسب مع إضافة الماء، ثم نرفع القدر على النار ونقوم بطهي الكوسه جيداً وبعد ذلك نرفع القدر عن النار ونترك الكوسه تبرد قليلاً، ثم نقوم بطحنها بشكل جيد في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط الكوسا الناعم، وبعد ذلك نقوم بتصفيته من بقايا الكوسه التي لم يتم طحنها ونضع الخليط الناتج في قدر مناسب، ومن جانب آخر نضف النشا والماء في وعاء صغير ونخلطهم جيداً حتى تذوب النشا، ثم نضف خليط النشا إلى خليط الكوسه ونخلط جيداً.

تنعيم الشعر وزيادة لمعانه

بعد ذلك نرفع القدر على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى نحصل على خليط كريمي يسهل تطبيقه على الشعر، وبعدها نضع الخليط في وعاء ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضف إليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند ثم نمزج جيداً. قسمي شعرك إلى عدة أجزاء ثم طبقي هذا الخليط على كل جزء من شعرك، طبقيه بداية من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر وبعد ذلك غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو والنتيجة شعر حريري ولامع من الإستخدام الأول، ولنتائج مستمرة كرري هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع.